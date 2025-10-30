Como será a nova sala VIP do Aeroporto de Fortaleza?

O Aeroporto de Fortaleza terá um reforço em sua infraestrutura de alto padrão: o Banco Inter escolheu a capital cearense para receber sua nova Sala VIP, com inauguração prevista para dezembro de 2025.

A informação foi divulgada com exclusividade à coluna e marca um novo capítulo na relação entre o Inter e os aeroportos brasileiros — e, sobretudo, na valorização de Fortaleza como futuro hub estratégico.

A nova unidade será a quarta sala VIP própria do banco, que já opera espaços em Confins, Curitiba e Guarulhos. O foco será em clientes das categorias Inter Win e Inter Prime, que terão à disposição buffet completo, Wi-Fi, áreas de descanso e estações de trabalho integradas ao ecossistema do Super App Inter.

Legenda: O espaço será ao lado do Dufry Shopping, onde há tapumes com a marca do banco, indicando obras. Foto: Carlos Júnior / Divulgação

Por que o Inter escolheu Fortaleza no Nordeste?

O espaço será ao lado do Dufry Shopping, onde há tapumes com a marca do banco, indicando obras. O que chama atenção particularmente é a escolha de Fortaleza. Afinal, não é o aeroporto que mais cresce no Nordeste no pós-pandemia — Salvador e Recife têm se destacado nesse quesito. Então, por que Fortaleza?

Para se ter ideia, Salvador, que movimenta 20% a mais em passageiros do que Fortaleza, possui apenas duas salas VIPs da Ambaar, criando filas enormes para o ingressos dos seus clientes.

“A abertura da sala VIP no Aeroporto de Fortaleza nasce de uma visão estratégica do Inter de estar presente em praças que têm relevância para o desenvolvimento do país e forte conexão com a nossa base de clientes. Fortaleza é a capital mais populosa do Nordeste, um centro econômico em crescimento e um dos principais hubs de conexão internacional do Brasil.”

A leitura do Inter é precisa. Fortaleza pode não liderar em volume de passageiros, mas tem crescido novamente, especialmente com o fortalecimento das rotas para a Europa e a retomada gradual de voos para os Estados Unidos e América do Sul. Some-se a isso o perfil do público local e o apelo turístico da cidade.

Com essa chegada, o Aeroporto de Fortaleza passa a contar com seis espaços VIPs: duas salas domésticas (W Premium Lounge e Ambaar), duas internacionais (W Premium Lounge e Ambaar), uma sala de desembarque (Arrival Lounge) e o W Airport Rooms. Agora, soma-se a esse portfólio o Espaço Inter, reforçando o posicionamento do terminal como um dos mais completos do país em serviços de alto padrão.

A chegada de um novo investimento ratifica o potencial que se vê no aeroporto, além de torná-lo ainda mais completo e oportuno ao passageiro.