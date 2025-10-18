Ameaça de bomba suspende operações no aeroporto de Natal

Nesse sábado (18/10), o Aeroporto de Natal (SBSG) viveu um episódio de interrupção operacional, impactando alguns voos com origem e destino à capital potiguar. O voo Azul AD4038, operado pelo ATR 72-600 de matrícula PR-YXT, que fazia a rota Natal–Recife decolou próximo às 11h20, mas precisou retornar à origem poucos minutos após a decolagem, depois que um passageiro teria alegado carregar uma bomba a bordo.

Após o pouso, a aeronave teria permanecido sobre a pista, provocando a inoperância total do aeroporto por mais de uma hora. A situação teria mobilizado protocolos de segurança previstos na Instrução Suplementar 107-001 da ANAC, que trata de atos de interferência ilícita, dentre eles, ameaça de bomba.

O impacto foi imediato. Pelo menos duas aeronaves em aproximação para Natal precisaram alternar para João Pessoa (JPA), incluindo o voo 3438 da LATAM e o GOL 1554.

Liberação das atividades do aeroporto

O aeroporto de Natal teria sido liberado logo após às 13h00. Os voos alternados para João Pessoa começaram a decolar para Natal, por exemplo.

Solicitei mais informações sobre o ocorrido à Azul, operadora do voo AD4038, e à Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Natal. Até o momento da publicação, não houve retorno.

O caso foi comentado, no entanto, pela imprensa potiguar.