Fortaleza tem dificuldades em negociar jogadores no mercado por altos salários, afirma ex-dirigente

Meio a uma profunda crise administrativa e financeira, que tem culminado em mudanças internas, o Fortaleza tem enfrentado um outro problema no início de 2026: a dificuldade para conseguir negociar e realocar seus atletas. Embora detenha ativos, os altos salários que determinados jogadores recebem no Pici impedem que muitos queiram deixar o clube.

Em entrevista exclusiva concedida ao Jogada 3º Tempo, da Rádio Verdinha FM 92.5, o ex-Diretor de Futebol do Tricolor, Sérgio Papellin, citou o caso do atacante Lucero como um exemplo disso.

"Aquele que não tem possiblidade de ficar com ele, estamos tentando encaixar no mercado. Mas a dificuldade é grande. Nós negociamos com o Coritiba. No pacote, o Lucero ia ser emprestado ao Coritiba para passar essa temporada lá, já que tem mais dois anos de contrato. Essa renovação não foi feita por mim. Um jogador já de 34 anos de idade. O Lucero não quis ir para o Coritiba. Só queria ir para um clube que fizesse um contrato de dois anos. Você cumpre o contrato lá esse ano, no ano que vem se o Coritiba não quiser ficar com você, volta para cumprir o segundo ano aqui no Fortaleza. Mas o empresário dele resolveu colocar na cabeça dele que tem que fazer um contrato de dois anos com opção de renovar mais um. Então, a gente está tentando. O Lucero é uma pessoa maravilhosa, mas está sendo influenciado. E nós não podemos arcar com o salário dele. E isso desgasta muito". Sérgio Papellin Ex-Diretor de Futebol do Fortaleza

Lucero é um exemplo, mas não o único. Não são poucos os atletas que possuem altos vencimentos no clube. Deyverson, por exemplo, possui um dos maiores salários, com custo mensal que chega próximo da casa de R$ 1 milhão.

ECONOMIA NA FOLHA

Legenda: Ex-Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol do Vitória Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Papellin afirmou ainda que o Fortaleza economizou mais de R$ 2 milhões apenas com a saída de quatro atletas.

"A dificuldade é grande. Acho que o pessoal vê a dificuldade que o Fortaleza está tendo. E alguns empresários, que veen o clube nessa situação, faz é dificultar mais ainda. A maioria. Alguns são parceiros. Marinho, Pikachu, Ávila e negociamos o Guzmán para a Colômbia. Foi uma economia de mais de R$ 2 milhões de reais na folha do clube", afirmou o ex-dirigente, que deixou o clube neste domingo (4).

Não demorou para que o executivo assumisse um novo desafio. Ele já foi anunciado pelo Vitória, e explicou o motivo da saída.

"Resolvi sair agora, nesse momento, porque saindo agora era mais fácil de arrumar um novo emprego e também abrir espaço para o Pedro (Martins, novo CEO) montar a equipe dele com uma pessoa de confiança dele", garantiu.