Fortaleza tentou negociar Pacheco com Coritiba e Chapecoense antes do jogador mover processo

A situação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que move um processo na justiça contra o Fortaleza, foi detalhada pelo ex-diretor de futebol do Tricolor, Sérgio Papellin, em entrevista ao Jogada 3º Tempo da Verdinha FM 92.5, na noite desta segunda-feira (5).

O dirigente relatou que Pacheco já queria sair do Fortaleza há algum tempo e o clube tomou a decisão de liberar a ida dele para o Coritiba, mas a equipe paranaense não seguiu com a transação. Depois disso, o lateral deixou de participar dos treinos no clube e procurou a Justiça.

O Pacheco, a gente ia sentar com ele (para resolver a situação). Ele estava querendo sair há muito tempo. Dissemos: ‘Nós vamos facilitar sua saída, Pacheco’. Ligamos para o Coritiba, que a princípio queria levar ele para lá. Mas o salário é mais alto e teria que pagar um valor ao Fortaleza. Então, abdicamos desse valor. Como o Coritiba não quis mais, eu liguei para o jogador informando isso. Íamos conduzir (uma negociação) com a Chapecoense. Surpreendente, no outro dia ele treinou, foi embora e 13h30 entrou na Justiça para tentar a liberação do clube Sérgio Papellin Ex-diretor de futebol do Fortaleza

O processo movido por Pacheco cobra salários e luvas atrasados, férias e FGTS, com o intuito de romper contrato com o Fortaleza unilateralmente (rescisão indireta). O valor da causa é de mais de R$ 5 milhões.

Papellin afirmou que alguns valores contestados pelo jogador ainda não venceram, mas admitiu que os direitos de imagem de novembro e salário de dezembro ainda não foram pagos, porém disse que o clube está regularizando as situações aos poucos. “Foi uma coisa muito ruim para o Fortaleza. Primeiro que ele cobrou coisa que nem está vencido ainda. A imagem que passa é que o clube está devendo todo mundo”, comentou.

O contrato de Bruno Pacheco com o Fortaleza vai até dezembro de 2026, mas o atleta segue tentando uma liberação antecipada na justiça.