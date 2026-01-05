Papellin explica saída do Fortaleza, fala em corte de R$ 7 milhões e detalha acerto com o Vitória

Sérgio Papellin, ex-executivo de futebol do Fortaleza, explicou a saída do Tricolor do Pici. Além disso, explicou que o Tricolor do Pici vai precisar enxugar a folha salarial em R$7 milhões. O profissional foi anunciado nesta segunda-feira (5) no Vitória, que vai disputar a Série A, onde exercerá a mesma função. O dirigente falou em entrevista exclusiva ao Jogada 3º Tempo, com entrevista de Brenno Rebouças e Jota Rômulo.

Eu vinha de um estresse muito grande no Fortaleza. Primeiro, tinha que enxugar a folha em quase 7 milhões de reais. Tirar esses jogadores, diminuir a folha. Então, havia uma dificuldade grande de encaixar esses atletas, que sofrem influência de empresários. O empresário só pensa nele e não quer ajudar o clube. Não pensa no que o clube ajudou. Sérgio Papellin Ex-executivo de futebol do Fortaleza

"Não tem nada com o Pedro Martins (novo CEO), desde a época do Cruzeiro temos uma ótima relação. Eu vinha num estresse muito grande. E tem uns idiotas de rede social que ficam falando que eu já estava acertado com outro clube. E penso o seguinte: a época de sair era agora. Está começando a temporada e tem alguns clubes se arrumando. É tanto que meu anúncio de saída foi no domingo e no domingo mesmo eu tive o convite de dois clubes. Um eu recusei e o outro, o Vitória. E hoje pela manhã foi que nós fizemos a parte contratual, os acertos que a gente tinha que fazer. Então, pensei em sair pelo momento pensando no futuro", completou.

SAÍDA PARA O VITÓRIA

Sérgio Papellin finalizou a quarta passagem defendendo o Fortaleza, onde participou de campanhas históricas e conquistou 13 títulos na função. Ele pediu desligamento da equipe cearense e já foi anunciado pelo clube baiano. O ex-dirigente do Tricolor destaca que a multa pela saída será descontada em um valor que ele próprio receberia do clube.

"Quem vai pagar sou eu. Eu tinha um dinheiro para receber, e a gente está negociando para permutar na minha liberação. É justo. O Fortaleza pagou para me tirar do Remo e não seria justo sair e não pagar o que devia. Vão descobntar essa multa do dinheiero que tenho para receber", completou.

