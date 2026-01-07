Quixadá empata com o Cuiabá e mantém chances de classificação na Copinha

O Quixadá empatou em 1x1 com o Cuiabá, nesta quarta-feira (7), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Thiago Mendes abriu o placar para o Cuiabá aos 41 minutos do 1º tempo, e Romário empatou para o Quixadá aos 32 do 2º tempo.

Chance de classificação

O Canarinho do Sertão somou seu primeiro ponto pelo Grupo 15 em duas rodadas e tem chances de classificação. A Ferroviária lidera o grupo com 6 pontos, o Cuiabá tem 4, o Quixadá tem 1, e o América/RJ ainda não pontuou.

Na última rodada, a 3ª, o Quixadá enfrenta o América/RJ, no dia 10, às 17h15. Se vencer o time carioca e o Cuiabá perder para a Ferroviária, garante vaga na 2ª Fase.