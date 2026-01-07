Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quixadá empata com o Cuiabá e mantém chances de classificação na Copinha

Canarinho do Sertão empatou pela 2ª rodada e volta a jogar no dia 10

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:26)
Jogada
Legenda: O Quixadá empatou com o Cuiabá pela Copinha nesta quarta-feira
Foto: Soares fotógrafo / Quixadá

O Quixadá empatou em 1x1 com o Cuiabá, nesta quarta-feira (7), pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Thiago Mendes abriu o placar para o Cuiabá aos 41 minutos do 1º tempo, e Romário empatou para o Quixadá aos 32 do 2º tempo.

Chance de classificação

O Canarinho do Sertão somou seu primeiro ponto pelo Grupo 15 em duas rodadas e tem chances de classificação. A Ferroviária lidera o grupo com 6 pontos, o Cuiabá tem 4, o Quixadá tem 1, e o América/RJ ainda não pontuou.

Na última rodada, a 3ª, o Quixadá enfrenta o América/RJ, no dia 10, às 17h15. Se vencer o time carioca e o Cuiabá perder para a Ferroviária, garante vaga na 2ª Fase.

Assuntos Relacionados
jogador de futebol

Jogada

Quem é o brasileiro com mais gols numa edição de Premier League?

Atleta de 24 anos é o vice-artilheiro da competição

Redação Há 1 hora

Jogada

Quixadá empata com o Cuiabá e mantém chances de classificação na Copinha

Canarinho do Sertão empatou pela 2ª rodada e volta a jogar no dia 10

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Fortaleza goleia e garante classificação na Copinha de forma antecipada

Jogada

Fortaleza goleia e garante classificação na Copinha de forma antecipada

Leãozinho confirma favoritismo e goleia Confiança-PB

Ian Laurindo* 07 de Janeiro de 2026
Foto de Fortaleza regulariza Cardona e Kauan, que podem estrear no Campeonato Cearense 2026

Jogada

Fortaleza regulariza Cardona e Kauan, que podem estrear no Campeonato Cearense 2026

Tricolor de Aço estreia no fim de semana contra o Ferroviário no PV

Vladimir Marques 07 de Janeiro de 2026

Jogada

Com um a menos, Ferroviário empata com o Bangu e mantém chances de classificação na Copinha

Tubarão na Barra tem um ponto em duas rodadas

Vladimir Marques 07 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

Ex-Corinthians, jogador de futsal morre aos 32 anos na Rússia

Alex Felipe estava no futebol russo desde 2020

Redação 07 de Janeiro de 2026