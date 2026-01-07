Homem de confiança? Alex Silva celebra reencontro com Mozart no Ceará: "Conheço o trabalho"

Primeiro reforço do Ceará em 2026, Alex Silva foi apresentado nesta quarta-feira (7), em Porangabuçu. O lateral-direito explicou as características como jogador e falou da relação com o técnico Mozart, com quem já trabalhou no Mirassol e no Coritiba. A ida dele para o Alvinegro, inclusive, foi um pedido do treinador.

"No trabalho do Mozart, todos ajudam defensivamente. Criamos uma identidade que foi o principal nesses últimos anos. Conheço o trabalho do Mozart e isso facilita. Caso bem com o trabalho dele. Estou feliz por estar mais uma vez trabalhando com ele. Agora é trabalhar bastante para retribuir", afirmou o atleta em coletiva de imprensa.

Alex detalhou as características como jogador. O atleta de 31 anos foi uma das peças importantes no título da Série B conquistado pelo Coxa, em 2025. Por lá, foram 25 jogos disputados, com dois gols e três assistências.

"Eu sou mais defensivo. Defendo bem na linha de quatro, mas temos que nos adaptar ao futebol. Com o professor, no Mirassol, fiz linha de frente. Já atuei na esquerda. Temos que no adaptar ao que o Mozart e o jogo vai pedir", detalhou o atleta.

O Ceará estreia nesta temporada no sábado (10), quando enfrenta o Floresta em jogo da segunda rodada do estadual. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte.