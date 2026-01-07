Diário do Nordeste
Ceará anuncia contratação do lateral-esquerdo Fernando; veja valor da negociação

Jogador de 26 anos chega em definitivo ao Vozão após clube adquirir 70% dos direitos econômicos na negociação

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:24)
Jogada
Legenda: Fernando, novo reforço do Ceará, defendia o Athletico-PR
Foto: José Tramontin/athletico.com.br

O Ceará anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fernando nesta quarta-feira (7). O jogador de 26 anos chega ao Vozão em definitivo, com contrato válido até o fim da temporada 2028. Na negociação, o Ceará desembolsou uma quantia de R$ 1,5 milhão pela compra de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Fernando defendia o Athletico-PR desde a temporada 2023. Ao todo, com a camisa do Furacão, ele somou 63 partidas disputadas, entre as temporadas 2023 e 2025. Neste último ano, ele disputou a Série B pela equipe, somando oito jogos na segunda divisão, sendo apenas seis deles como titular da equipe paranaense.

Ao longo da carreira, Fernando atuou também como ala e extremo pelo lado esquerdo, sendo um jogador de perfil versátil, que agrada ao departamento de futebol do Ceará. Além do Athletico, ele defendeu clubes como Chapecoense e Marcílio Dias.

FICHA TÉCNICA | FERNANDO

  • Nome: Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior (Fernando)
  • Posição: Lateral-esquerdo
  • Data de nascimento: 14/09/1999 (26 anos) 
  • Naturalidade: Santa Maria/RS
  • Clubes onde passou: Chapecoense/SC, São Luiz/RS, Marcílio Dias/SC, Athletico/PR e Ceará/CE.  
