Ceará anuncia contratação do lateral-esquerdo Fernando; veja valor da negociação

O Ceará anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fernando nesta quarta-feira (7). O jogador de 26 anos chega ao Vozão em definitivo, com contrato válido até o fim da temporada 2028. Na negociação, o Ceará desembolsou uma quantia de R$ 1,5 milhão pela compra de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Fernando defendia o Athletico-PR desde a temporada 2023. Ao todo, com a camisa do Furacão, ele somou 63 partidas disputadas, entre as temporadas 2023 e 2025. Neste último ano, ele disputou a Série B pela equipe, somando oito jogos na segunda divisão, sendo apenas seis deles como titular da equipe paranaense.

Ao longo da carreira, Fernando atuou também como ala e extremo pelo lado esquerdo, sendo um jogador de perfil versátil, que agrada ao departamento de futebol do Ceará. Além do Athletico, ele defendeu clubes como Chapecoense e Marcílio Dias.

FICHA TÉCNICA | FERNANDO