Atlético de Madrid x Real Madrid na Supercopa da Espanha: veja onde assistir, horário e escalações

Clássico madrilenho define adversário do Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, e Vini Jr., do Real Madrid
Foto: Oscar DEL POZO / AFP

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (8) na Supercopa da Espanha, em partida válida pela semifinal da competição. O jogo será às 16h (horário de Brasília), no estádio Rei Abdullah, em Jedá (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vini Jr.

ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

  • Competição: semifinal da Supercopa da Espanha
  • Local: estádio Rei Abdullah, em Jedá (ARA)
  • Data: 08/01/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
