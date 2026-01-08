Atlético de Madrid x Real Madrid na Supercopa da Espanha: veja onde assistir, horário e escalações
Clássico madrilenho define adversário do Barcelona na final da Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (8) na Supercopa da Espanha, em partida válida pela semifinal da competição. O jogo será às 16h (horário de Brasília), no estádio Rei Abdullah, em Jedá (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vini Jr.
ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA
- Competição: semifinal da Supercopa da Espanha
- Local: estádio Rei Abdullah, em Jedá (ARA)
- Data: 08/01/2026 (quinta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
