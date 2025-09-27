Diário do Nordeste
Atlético de Madrid goleia Real Madrid no Campeonato Espanhol com brilho argentino

Apesar da derrota, o Real Madrid permanece momentaneamente na liderança

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlético de Madrid goleia Real Madrid no Campeonato Espanhol
Foto: Oscar DEL POZO / AFP

O Atlético de Madrid goleou o Real Madrid por 5 a 2 e venceu o Dérbi Madrilleño neste sábado (27), no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), em partida válida pela sétima rodada da LaLiga 2025/2026, o Campeonato Espanhol.

O Atlético abriu o placar logo aos 14 minutos, com Le Normand, mas levou a virada, com gols de Mbappé e Arda Güller, para o Real Madrid. Antes do intervalo, o Atlético de Madrid empatou o jogo, com gol de Sorloth.

Na volta do intervalo, domínio absoluto dos donos da casa. Julián Álvarez, argentino, marcou o terceiro e o quarto gol, e o francês Antoine Griezmann fechou a contagem nos acréscimos, marcando o quinto gol do Atlético de Madrid.

Apesar da derrota, o Real Madrid permanece momentaneamente na liderança, com 18 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Barcelona, que é o segundo, com 16. O Atlético de Madrid está na quarta posição, com 12 pontos.

