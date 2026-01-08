Diário do Nordeste
Cruzeiro está próximo de fechar com Gérson, volante do Zenit e ex-Flamengo

Transação será a mais cara da história do futebol brasileiro e volante ainda sonha com Copa do Mundo

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:23)
Jogada
Legenda: Volante será a contratação mais cara da história do futebol brasileiro
Foto: Divulgação/Zenit

Cruzeiro e Zenit fecham acordo e Gérson deve ser o novo reforço do time mineiro. A contratação do jogador será a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A informação inicial foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

Após longa novela, a Raposa pagará 27 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões), superando a contratação de Vitor Roque, do Palmeiras junto ao Barcelona, por uma quantia de 25,5 milhões de euros em 2025.

Gérson estava insatisfeito na Rússia e insistiu na transferência visando a convocação para a Copa do Mundo. Pelo Zenit, o volante de 28 anos acumulou poucos minutos e o rendimento não era esperado, após venda polêmica junto ao Flamengo por 25 millhões de euros em julho do ano passado.

* Sob supervisão de Vladimir Marques

