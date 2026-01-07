Arthur Cabral recebe proposta de time italiano; veja quanto o Ceará pode receber na transferência

O Botafogo recebeu uma proposta do Torino, da Itália, pelo centroavante Arthur Cabral, ex-Ceará. Os italianos ofereceram 9 milhões de euros (R$ 56,5 milhões) fixos e mais três milhões de euros (R$ 18,8 milhões) em bônus por metas para contar com o jogador. A informação é dos jornalistas André Hernan e Felipe Silva, da ESPN.



O Vovô pode se beneficiar da negociação por ter direito a 2,6% do total de qualquer negociação que envolver o centroavante. O valor se dá por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores dos atletas. Se a proposta for aceita, o Ceará terá direito a receber cerca de R$ 1,4 milhão pelo valor fixo e R$ 480 mil se as metas em contrato forem atingidas. Ao todo, o Alvinegro já recebeu mais de R$ 30 milhões em transferências do atleta.



Na Itália, Cabral viveu um dos seus melhores momentos na carreira quando marcou 19 gols e deu quatro assistências em 64 partidas com a camisa da Fiorentina.