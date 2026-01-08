Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (8) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (8), NA NBA
- 21h | Charlotte Hornets x Indiana Pacers | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Miami Heat | League Pass
- 22h | Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers | Amazon Prime
- 23h | Utah Jazz x Dallas Mavericks | League Pass
Assuntos Relacionados