Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Anthony Edwards, jogador do Minnesota Timberwolves
Foto: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (8) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (8), NA NBA

  • 21h | Charlotte Hornets x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls x Miami Heat | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers | Amazon Prime
  • 23h | Utah Jazz x Dallas Mavericks | League Pass
