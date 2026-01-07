Horizonte e Quixadá empatam em 0x0 na estreia do Campeonato Cearense 2026

Horizonte e Quixadá estrearam no Campeonato Cearense 2026 nesta quarta-feira (7) e ficaram no empate em 0x0. As duas equipes jogaram no estádio Domingão, em Horizonte (CE) pela 1ª rodada.

Com o resultado, as duas equipes somam o 1º ponto no Estadual, no Grupo A e dividem a vice-liderança. O Ferroviário lidera o grupo com 3.

Próximos jogos

Na 2ª rodada, o Quixadá recebe o Maracanã, no estádio Abilhão, em Quixadá, no sábado (10), às 19 horas. O Maracanã vem de derrota para o Ferroviário.

O Galo do Tabuleiro folga na rodada e só volta a jogar no dia 13, pela 3ª rodada, contra o Maracanã, às 19 horas no Almir Dutra.