Quem é o brasileiro com mais gols numa edição de Premier League?

Natural de Tucuruí, no Pará, Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição do Campeonato Inglês. O atacante de 24 anos marcou dois gols pelo Brentford na partida contra o Suderland, nesta quarta-feira (7). Ao balançar as redes adversárias, ele chegou a 16 gols na competição em 2025.

Esta é a segunda temporada do paraense vestindo a camisa do Brentford e já é o vice-artilheiro da competição. O atacante é superado apenas por Haaland, que tem 20 tentos marcados.

Com os gols, ele superou Matheus Cunha (Wolverhmpton), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Firmino (Liverpool) como brasileiro com mais gols numa edição do torneio. Em novembro, ele foi eleito o melhor jogador da competição.

Antes de chegar o clube inglês, o jogador passou por Club Brugge, Ludogorets Razgrad e e Cruzeiro. O Brentford está em quinto lugar na competição. O próximo desafio da equipe será diante do Chelsea, no dia 17 de janeiro, no Stamford Bridge.