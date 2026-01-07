Fortaleza x Confiança/PB pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (6), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrenta o Confiança/PB, às 15h15min (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube

PALPITES

COMO CHEGA O LEÃO

Na 1ª rodada, o Leão venceu venceu o Centro Olímpico/SP por 1 a 0 pelo Grupo 23. No caso de uma segunda vitória, o Leão encaminha a classificação para a próxima fase.

O Tricolor está no grupo com União Mogi-SP, o Centro Olímpico-SP e o Confiança-PB.

O técnico do Fortaleza, Mateus Oliveira, avaliou a estreia e o segundo jogo do Vozão

“Podemos conquistar a classificação já nesta rodada e, para isso, precisamos vencer e contar com outros resultados. Também analisamos o jogo do nosso próximo adversário e sabemos que será uma partida difícil contra uma grande equipe”.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Cássio, Rafael Vaz, Kauã Rocha, João Lima, Guilherme Moura, Riveros, Bruninho, Lucas Emanoel, Tomás Roco, Fellype e Caio Wesley. Técnico: Léo Porto.