Fortaleza vence Centro Olímpico na estreia da Copinha 2026

O próximo duelo será nesta quarta-feira (7), às 15h15, contra o Confiança-PB

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Jogada
Legenda: Fortaleza estreia com vitória na Copinha
Foto: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu a equipe do Centro Olímpico, neste domingo (4), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pelo placar de 1 a 0, na estreia da Copinha. O único gol da partida foi marcado por João Lima, ainda na primeira etapa.

A equipe de Léo Porto iniciou melhor o duelo, criando boas chances. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou livre para João Lima, que balançou as redes.

O Fortaleza conseguiu administrar o resultado e ainda criou chances de ampliar o placar com Tomás Roco, que finalizou por cima do gol, após cruzamento de Rafael Vaz.

O próximo duelo será nesta quarta-feira (7), às 15h15, contra o Confiança-PB, no Estádio Nogueirão.

Cardona, zagueiro, de volta ao elenco do Fortaleza.

Jogada

Cardona volta para o Fortaleza após fim de empréstimo

O atleta estava emprestado ao Tigre-ARG em 2025

Fernanda Alves Há 1 hora
Ferrão perdeu para o Ibrachina pelo placar de 5 a 0.

Jogada

Ferroviário perde para o Ibrachina na estreia da Copinha

O próximo confronto do Tubarão da Barra será no dia 7, contra o Bangu

Redação Há 2 horas
Sérgio Papellin na apresentação de chegada em junho de 2025.

Jogada

Sérgio Papellin pede desligamento do Fortaleza

É o quinto membro do departamento de futebol do clube que deixa o Pici

Fernanda Alves 04 de Janeiro de 2026
Guilherme, atacante, foi vendido para equipe da Turquia

Jogada

Ceará oficializa venda do atacante Guilherme para a Turquia

A equipe turca vai pagar 1,4 milhão de euros, equivalente a 8,8 milhões de reais

Redação 04 de Janeiro de 2026
Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, com o presidente do clube Rolim Machado

Jogada

Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, conhece estruturas do Pici

Martins também teve o primeiro contato com o técnico Thiago Carpini e foi apresentado aos atletas

Redação 04 de Janeiro de 2026