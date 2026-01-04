Fortaleza vence Centro Olímpico na estreia da Copinha 2026
O próximo duelo será nesta quarta-feira (7), às 15h15, contra o Confiança-PB
O Fortaleza venceu a equipe do Centro Olímpico, neste domingo (4), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pelo placar de 1 a 0, na estreia da Copinha. O único gol da partida foi marcado por João Lima, ainda na primeira etapa.
A equipe de Léo Porto iniciou melhor o duelo, criando boas chances. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou livre para João Lima, que balançou as redes.
O Fortaleza conseguiu administrar o resultado e ainda criou chances de ampliar o placar com Tomás Roco, que finalizou por cima do gol, após cruzamento de Rafael Vaz.
O próximo duelo será nesta quarta-feira (7), às 15h15, contra o Confiança-PB, no Estádio Nogueirão.
