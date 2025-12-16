Saiba a premiação do Flamengo se vencer o PSG no Mundial de Clubes; veja valores

O Flamengo disputa busca um título mundial e uma premiação milionária na próxima quarta-feira (17), no Catar. O time carioca está na decisão da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain (PSG), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, e pode ganhar bônus da Fifa.

Isso porque o evento oferece um prêmio por cada etapa, em valores que são crescentes. Antes dividido como mata-mata, o novo Mundial transforma cada etapa em uma competição. Nesse caso, o Flamengo conquistou o Derby das Américas (ao vencer o Cruz Azul-MEX por 2 a 1) e a Copa Challenger (ao superar o Pyramids-EGI por 2 a 0). Assim, recebeu duas taças e procura mais uma.

Deste modo, já embolsou no mínimo US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 21,6 milhões) com o desempenho, que é o valor referente ao vice-campeonato. Caso se sagre campeão, o time carioca fica com US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,1 milhões) em premiações, sendo ainda campeão mundial.

O montante total é inferior ao projetado pela Fifa para a Copa do Mundo de Clubes, que teve a primeira edição em junho de 2025. A proposta é justamente que esse evento tenha maior valorização financeira, com inclusão de mais equipes, e seja realizada a cada quatro anos pela agenda global.