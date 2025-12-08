Ceará monitora venda de Jonathan no Cruzeiro e pode ganhar receita milionária; veja

A diretoria do Ceará monitora a situação do zagueiro Jonathan, do Cruzeiro, e pode ganhar uma receita milionária com o defensor de 21 anos. Segundo a ESPN, o atleta recebeu uma proposta de € 8 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual) do Zenit, da Rússia, e ainda tem parte dos direitos econômicos vinculados ao clube cearense, que o revelou ao profissional durante 2024.

O Diário do Nordeste confirmou que o Vovô ainda tem 10% do passe do jogador. Logo, em uma operação de transferência, embolsa no mínimo R$ 5 milhões, sem contar o acréscimo do Mecanismo de Solidariedade, que é destinado às equipes formadoras, por parte da Fifa, e resulta em dinheiro.

Formado na Cidade Vozão, em Itaitinga, foi negociado em definitivo para o Cruzeiro por R$ 8,25 milhões. Ao todo, atuou em 13 partidas no time principal entre a Copa do Nordeste e a Série B.

Na Raposa, tem vínculo até 2029. No ano vigente, foram 29 jogos, com um gol e uma assistência.

Jonathan chegou na base como atacante