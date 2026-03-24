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Ceará amplia contrato de Melk até 2028 após assédio de times no mercado

Internacional, São Paulo e Athletico-PR demonstraram interesse no jovem de 19 anos

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:19)
Jogada
Legenda: Melk é revelado na base do Ceará
Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Ceará anunciou nesta terça-feira (24) a ampliação do contrato do meia-atacante Melk, jovem destaque do time alvinegro neste início de temporada 2026. Agora, o vínculo de Melk com o Vozão é válido até o dia 31 de dezembro de 2028.

Estou muito feliz por estender meu contrato com o Ceará.. É um sonho de criança estar podendo representar o maior do estado e eu espero conquistar grandes coisas com o clube. Só tenho que agradecer a Deus, a todo o meu staff e ao Ceará por confiar no meu trabalho.
Melk
Jogador do Ceará

Pelo time profissional do Vovô, Melk já soma 11 partidas disputadas e contribuiu com o time com uma assistência. Além disso, ele tem chamado muita atenção dos torcedores pelas boas atuações e pela desenvoltura dentro de campo. Ele foi titular em quatro jogos.

Diante das boas atuações, equipes do futebol brasileiro demonstraram interesse na contratação de Melk. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Internacional, São Paulo e Athletico-PR teriam procurado o staff do jogador. O Inter chegou a oferecer uma oferta, recusada pelo Vovô.

Melk jogador do Ceará
Legenda: Melk foi um dos destaques do Ceará no jogo
Foto: Fabiane de Paula/SVM

No contrato anterior, a multa rescisória era de R$ 36 milhões para o mercado nacional e de US$ 25 milhões (cerca de R$ 129 milhões) para o cenário internacional. O valor deve aumentar agora com a ampliação de contrato do meia com o Ceará.

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