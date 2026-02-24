Melk pode se tornar a maior venda da história do Ceará; confira multa rescisória

O início da temporada de 2026 apresentou uma nova promessa para os torcedores do Ceará: Melquisedeque Costa, conhecido como Melk. Destaque do Sub-20, o atleta foi integrado ao profissional em janeiro e rapidamente chamou a atenção da torcida e do treinador Mozart. Em alta, o atleta pode se tornar a maior venda da história do clube.

O Diário do Nordeste detalha a situação do camisa 10 do Sub-20, que usa a 40 no principal. , que concedeu a primeira chance como titular do profissional no último domingo (22), na vitória alvinegra por 4 a 0 contra o Floresta, pela volta da semifinal do Campeonato Cearense.

Legenda: O meia Melk despertou o interesse no técnico Mozart no Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Multa milionária

Com contrato no fim, Melk renovou com o Ceará no começo de 2026 por mais um ano, até janeiro de 2027. A multa rescisória é de R$ 36 milhões para o mercado nacional e de US$ 25 milhões (cerca de R$ 129 milhões) para o cenário internacional.

Assim, o valor pode ser superior ao obtido, por exemplo, com a negociação do atacante Erick Pulga para o Bahia, em 2025. Na época, foi vendido para o time baiano por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões), se tornando a maior transação direta da história do clube alvinegro. Logo, Melk tem um alto potencial para ultrapassar esse índice, apesar da forte concorrência do setor, que conta com nomes como Vina, Matheus Araújo, Alano e Matheusinho.

Durante o mês de janeiro, o meia recebeu sondagens do mercado nacional, com mapeamento de clubes do Sul. Apesar do interesse, a diretoria executiva barrou qualquer negociação e deseja testá-lo mais nas atividades do profissional, a fim de avaliar qual será o aproveitamento com o treinador Mozart.

Desempenho na estreia como titular

Legenda: Melk estreou como titular na goleada do Ceará contra o Floresta Foto: divulgação / SofaScore

Início no Ceará

Natural de Fortaleza, chegou ao Ceará para um teste no Sub-15 após uma passagem pelo então Grêmio Recreativo. Na época, se apresentou como um volante, mas foi ganhando protagonismo com o treinamento e se consolidou como um “camisa 10”. Agora com 19 anos, é avalido como uma peça de boa mobilidade e finalização, além de atuar bem na armação. No fim de 2025, ganhou espaço na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde somou dois gols e duas assistências em apenas quatro jogos, se consolidando com o “DNA Alvinegro”, perfil moldado no trabalho da Cidade Vozão, em Itatinga.