A base do Ceará acabou com o Clássico-Rei: raça e talento dos jovens da Cidade Vozão

Na Arena Castelão, quem decidiu o Clássico-Rei foram os meninos da Cidade Vozão neste domingo (17). João Gabriel, Melk e Enzo Lodovico foram decisivos na vitória de virada do Ceará contra o Fortaleza por 2 a 1, pela Série B do Brasileiro.

Méritos também do técnico Mozart, que barrou medalhões como Pedro Henrique, Richardson e Vina para apostar na juventude. Ao todo, o treinador relacionou oito atletas da base para o Clássico-Rei, trazendo mais raça e intensidade aos jogadores.