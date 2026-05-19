As vitórias da arrancada alvinegra

Na quarta-feira, dia 13, o Ceará derrotou o Atlético-MG. Mas o significado da boa vitória acabou encoberto pela eliminação nos pênaltis. O Vozão jogou bem e poderia ter feito o placar maior que lhe teria garantido a classificação. Agora, a vitória, de virada, sobre o Fortaleza. Pode ser o início de uma nova arrancada.

Meu companheiro de trabalho, Alexandre Mota, foi muito feliz na curta, mas incisiva análise sobre a vitória alvinegra. Destacou a participação da base na construção da virada. A importância de Melk, Enzo, Júlio César e João Gabriel. E, claro, a coragem do técnico Mozar, que promoveu as mudanças.

As duas vitórias devolvem ao treinador a possibilidade de continuar seu trabalho, agora de uma forma mais tranquila. Ganhar do maior rival tem um efeito restaurador pela importância da rivalidade e manutenção de um tabu que sobe para 15 jogos. É preciso paciência. Não se monta um time da noite para o dia.

Melk, pelo ótimo desempenho e pelo gol marcado, consolidou a sua posição. Mesmo jovem, pode ser, em campo, o responsável condutor de um time que gradualmente retoma a esperança, a confiança e o apoio da torcida.

Realidade

Quando um time cai da Série A para a Série B, passa a enfrentar conhecidas dificuldades. A primeira delas: o atleta que tem categoria “A” geralmente vai embora. Ficam poucos. Jogador nível “A” não quer jogar na Série B. As receitas desabam. Vem a crise financeira. Então, o que fazer?

Olho clínico

Uma das alternativas é buscar nas bases jovens que estejam em condições de assumir desafios. O olho clínico do treinador pode encontrar a solução. Saber dosar os jovens e os experientes na formação do grupo é virtude que conduz a grandes vitórias. O técnico Mozart parece ter encontrado o melhor caminho.

Prudência

Quando digo que o técnico Mozart parece ter encontrado o melhor caminho, a palavra "parece" tem um significado muito forte. Motivo simples: ainda é cedo para uma avaliação definitiva sobre os jovens que estão chegando ao time titular agora. A Série B ainda terá muitos percalços.

Maturidade

O amadurecimento vem com o tempo, claro. Alguns conseguem afirmação imediata. Outros oscilam, fato que é muito natural. Mas a sequência cuida de dar aos jovens a confiança necessária nos momentos de maior dificuldade. Os jogadores veteranos são também muito importantes no processo.

Mescla