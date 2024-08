Veja 5 livros de Raphael Montes, autor do sucesso da Netflix 'Bom dia, Verônica'

Provavelmente você já ouviu falar de “Bom dia, Verônica”, série que foi sucesso da Netflix, mas você sabia que é baseado em um livro de um autor nacional? Raphael Montes é um escritor e roteirista brasileiro de literatura policial que, aos 33 anos, tem nove romances publicados, além de ter participado da produção de contos para oito antologias.

Pensando na importância de valorizar autores nacionais, o Diário do Nordeste preparou essa lista com outras obras para quem tem interesse em conhecer mais do escritor.

Adaptação para streaming

Raphael também teve duas obras adaptadas para o audiovisual. A série ‘Bom dia, Verônica’, grande sucesso da Netflix, é baseada no livro de mesmo nome escrito pelo autor. O seriado teve roteiro adaptado pelo próprio Montes e sua parceira de escrita Ilana Casoy.

A atriz Tainá Muller interpreta a escrivã da polícia Verônica Torres, que trabalha em uma delegacia de homicídios e tem sua vida bruscamente mudada após testemunhar o suicídio de uma jovem mulher.

Poucos dias depois ela recebe a ligação de uma moça pedindo ajuda desesperadamente. A ligação vai levar Verônica a perseguir um predador sexual e entrar em uma investigação que a levará por caminhos sombrios.

O seriado tem três temporadas e conta com nomes como Rodrigo Santoro, Maitê Proença e Reynaldo Gianecchini.

Quem é Raphael Montes?

Sua carreira começou aos 18 anos com contos em diversas antologias de mistério. Foi em 2014 que o brasileiro publicou seu primeiro livro, “Dias Perfeitos” pela editora Companhia das Letras, que foi traduzido para 22 idiomas.

Desde então, o escritor não parou mais. Em 2015, publicou “O Vilarejo”, terror que rendeu elogios e até comparações com Stephen King. Já em 2016 lançou Jantar Secreto, mas sua consagração veio por meio do pseudônimo Andrea Killmore, com o livro “Bom dia, Verônica”, escrito em parceria com a criminóloga e também autora Ilana Casoy.

Em 2023, Raphael publicou seu primeiro livro juvenil, “A Mágica Mortal”, sendo o primeiro de uma série dos personagens que se denominam Esquadrão Zero.

As obras dele venderam mais de 500 mil cópias no Brasil e foram traduzidas para em torno de 25 idiomas.

Confira 5 livros de Raphael Montes

Dias Perfeitos (2014)

Legenda: Suspense conta história de Téo, rapaz solitário, que sequestra Clarice, garota por quem se apaixona com o objetivo de conquistá-la Foto: Reprodução/Divulgação

Qual o limite entre amor e obsessão? Téo é um jovem solitário que se divide entre estudar medicina e cuidar da mãe paraplégica. Ele não esperava que toda sua vida fosse mudar quando vai a um churrasco com a mãe. Lá, ele conhece Clarice, uma jovem que sonha em ser roteirista e está escrevendo um road movie chamado ‘Dias Perfeitos’. O roteiro conta a história de um grupo de amigas que viaja pelo Brasil vivendo desventuras amorosas.

Rapidamente o interesse de Téo se torna um vício e ele começa a se aproximar insistentemente de Clarice, que nega todas as aproximações. É então que ele resolve sequestrar a mulher e viajar pelos lugares em que as personagens do roteiro de Clarice passariam, disposto a ir aos extremos para mantê-la próxima a si e conquistá-la.

Suicidas (2012)

Legenda: Suspense gira em torno do misterioso suicídio de nove jovens da elite carioca Foto: Divulgação/Reprodução

O que levaria jovens privilegiados com futuros promissores ao suicídio? Essa é a pergunta que todos começam a se fazer quando nove universitários da elite carioca são encontrados mortos no porão da casa de um deles.

Um ano depois, o mistério continua sem resposta, até que um caderno com anotações de Alessandro, um dos jovens, chega às mãos de Diana Guimarães, a delegada responsável pelo caso. Nas anotações está a história de cada um dos nove jovens que estavam ali, suas famílias e também uma narração detalhada das últimas horas nas quais jogaram um jogo perigoso que levou ao suicídio deles.

Uma família feliz (2024)

Legenda: Livro explora as entrelinhas das famílias perfeitas com um suspense de tirar o fôlego Foto: Reprodução/Divulgação

Eva não tem do que reclamar, sua vida é perfeita. Seu marido é jovem, bonito e um advogado com uma carreira brilhante em ascensão. Suas filhas gêmeas são tudo o que qualquer mãe poderia sonhar.

Seu trabalho, a arte reborn, é um sucesso inegável na internet. Seu lar é um condomínio fechado de classe média-alta na Barra da Tijuca. Eva tem tudo o que deseja, até que descobre estar grávida e essa notícia pode pôr fim a tudo pelo qual ela preza.

A obra de suspense mergulha nas tensões familiares e do mundo de aparências no qual Eva e sua família estão inseridos. A pergunta é: até onde você iria para que todos continuassem achando que sua vida e sua família são perfeitas?

O livro, lançado este ano, deu origem a um filme de mesmo nome protagonizado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini.

Jantar Secreto (2016)

Legenda: Livro de suspense vendeu mais de 100 mil cópias Foto: Reprodução/Divulgação

Um grupo de amigos paranaenses se muda para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Lutando para pagar as contas e a poucos passos de serem despejados do apartamento onde moram, eles resolvem começar a fazer jantares secretos para a elite carioca.

Os encontros, divulgados na internet rapidamente se tornam um sucesso, no entanto nem tudo são flores. Logo eles se deparam com um mundo de crime, traições, segredos sombrios e situações que vão o levar ao limite de suas próprias crenças de certo e errado.

Uma mulher no escuro (2019)

Legenda: Livro narra a história de Victoria, sobrevivente de uma tragédia que não sabe em quem pode confiar Foto: Reprodução/Divulgação

Victoria é uma sobrevivente. A jovem tinha apenas quatro anos quando sua família foi morta a facadas e seus rostos foram pichados com tinta preta pelo assassino.

Agora adulta, Vic se tornou uma pessoa solitária e atormentada por seus traumas, que voltam em forma de pesadelos e rendem noites insones. Seu grande passatempo é observar a vida dos vizinhos pela sua janela.

Tudo muda quando o passado, que ela tanto tenta esquecer, vem à tona. Agora, Victoria não sabe mais em quem confiar. Seu psiquiatra, um amigo feito pela internet e um possível namorado, qual desses três homens está atormentando a sua vida?

O livro venceu o prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação literária brasileira, em 2020.

*Sob supervisão de Lorena Cardoso