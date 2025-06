Guerreiros do Sol é novela cheia de beleza, atores inspirados e qualidade técnica; veja resenha

Faz pouco tempo que "Guerreiros do Sol" estreou a primeira leva de capítulos no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, e já virou "queridinha" nas redes sociais, com elogios que vão desde à qualidade técnica da obra ao trabalho dos atores envolvidos. Ao todo, serão 45 capítulos, já conferimos alguns deles e a opinião não é diferente: a trama envolvente e toda a técnica utilizada fazem brilhar os olhos dos fãs do gênero.

Alguns pontos fortes podem ser citados para comentar a novela. O primeiro deles, a meu ver, é o trabalho meticuloso da obra em referenciar o cangaço se colocando como uma obra fictícia, o que traz a ela o peso histórico, mas não cria uma armadilha para que seja fiel e acabe pecando nesse caminho.

Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, ela mergulha no sertão nordestino dos anos 1920 sem muitas firulas, apresentando esse universo de forma impactante desde o início. A sensação é de acompanhar uma obra digna de qualquer horário nobre, que não tem medo dos rumos escolhidos e entrega o peso do que propõe, apostando em uma fotografia belíssima e requintada, além de diálogos profundos e bem escritos.

Atores crescem no texto

Não faltam críticas a obras no ar em TV aberta, por exemplo. Seja por conta dos textos mais básicos, pelas histórias com pouco desenvolvimento ou até por direções mais simples, espectadores tem encabeçado um verdadeiro movimento por mais cuidado com as telenovelas.

Aqui, sem dúvidas, ele parece ter existido. A direção de Rogério Gomes, o Papinha, cresce a obra em todos os níveis, entregando um produto em que é quase palpável a qualidade que tanto se espera. Os enquadramentos de cenas não são óbvios, são capazes de engrandecer o trabalho de atuação, e os diálogos perduram até que pareçam coesos. Apesar de tudo ser requintado, nada afasta quem assiste.

Legenda: Isadora Cruz e Thomás Aquino são protagonistas dignos de uma grande telenovela Foto: Globo/Estevam Avellar

As atuações, inclusive, são dignas de palmas. Josué (Thomás Aquino) e Isadora Cruz (Rosa), protagonistas do folhetim, por exemplo, estão completamente entregues aos personagens. Nele, a fúria da história de vingança se sobressai, enquanto nela fica personificado o papel feminino da obra.

Vale citar também Alinne Moraes, com uma perfeita Jânia, e Irandhir Santos, impecável como sempre. Os personagens, sejam os vilões ou mocinhos desse melodrama envolvente, são capazes de promover emoções diversas, fazendo a obra algo ainda mais legal de acompanhar.

Ainda sobram muitos capítulos para analisar "Guerreiros do Sol", mas o saldo até agora é além de positivo, supera qualquer expectativa que possa ter sido criada. Uma beleza real de ver.