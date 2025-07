David Corenswet, o novo Superman, cita Smallville e aposta em nova versão do herói; veja entrevista

Quando recebeu a ligação de James Gunn sobre o papel para o filme "Superman", marcado para estrear nos cinemas mundiais na próxima semana, David Corenswet duvidou da veracidade da notícia. "Foi como se um astronauta fosse informado de que vai para a Lua", brincou ele sobre a situação durante entrevista de divulgação do longa. No material, enviado à coluna, o ator ainda citou os motivos pelos quais acredita no potencial sucesso do novo lançamento do Universo DC.

Segundo Corenswet, o momento da ligação, inclusive, despertou uma série de sensações. Uma delas, inclusive, foi a de entender a grandiosidade da nova fase como artista. "Conseguir o papel é uma vitória incrível, mas a vitória real também é poder fazer o trabalho, dedicar um ou dois anos à criação desse filme e compartilhá-lo com o mundo", contou sobre o que está a caminho.

"Superman" estreia no Brasil na próxima quinta (10) com a promessa de trazer uma história do herói mais jovem, apostando em uma espécie de reinício da franquia, mas sem ser, propriamente, uma nova história de origem para os cinemas.

O longa é, sem dúvidas, uma nova aposta do estúdio, já que o Super-Homem é, até hoje, um dos maiores heróis já desenvolvidos pela DC nos quadrinhos. Em meio a uma certa "aversão" aos novos filmes do gênero, o estúdio conta com James Gunn — que conseguiu êxito na Marvel com "Guardiões da Galáxia", por exemplo — nessa busca por retomar os grandes números de faturamento.

Nova história, mas sem origem

Para repaginar e não relançar a história, a ideia de Gunn teria sido justamente escolher uma trama sem ser a de início. "A origem do Superman não é esquecida no filme, só não é o foco da história. E acho que ganhamos muito ao já começar direto na ação. Ninguém precisa saber nada antes de assistir ao filme. Você certamente aprende tudo o que precisa saber, conhecendo o Superman ou não — e assim conseguimos mergulhar direto na trama", aponta Corenswet.

Ele, claro, não perdeu a oportunidade de mergulhar a fundo no universo do herói para compor o personagem. O norte-americano confessa não ter sido um grande fã do Super-Homem enquanto crescia, mas lembra com carinho de "Smallville" e até de "Superman Returns".

"Mas nada realmente se tornou uma porta de entrada para mim nesse universo infinito de versões, histórias, cânones, atuações incríveis e artistas", continuou na "confissão".

Após receber o papel, ao ler o roteiro, foram os quadrinhos "All-Star Superman" e "Superman for All Seasons" que se tornaram a inspiração. "Li os dois e pensei: 'Ah, tudo isso já estava aqui há anos e anos. Só nunca tinha sido levado para o cinema'", explicou.

Sobre a própria construção, ele explica ter buscado em si mesmo os paralelos com o herói. "Encontrei aspectos do personagem que falam comigo pessoalmente. Essa esperança, esse desejo de fazer o bem, e às vezes o sentimento de isolamento ou alienação das pessoas, até das que você ama, da humanidade em geral. Acho esses traços incríveis de se explorar", garante.

Para os fãs do Super-Homem a expectativa é grande. Nas redes sociais, muitos citam a escolha por um caminho diferente dos anteriores como o principal aspecto a se exaltar da nova produção. Corenswet, obviamente, parece ter todos os ingredientes especiais para marcar a história de Clark Kent nos cinemas. "Essa jornada vai deixar o público energizado, empolgado e pronto para enfrentar qualquer coisa", promete ele. Se a promessa será cumprida, em breve poderemos conferir.