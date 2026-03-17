CAPTEI: GWM promove experiência off-road e coloca convidados ao volante no Guararapes

Motores roncando, poeira no ar e um certo espírito aventureiro marcaram o sábado, 14 no Guararapes. A concessionária GWM WM Newhouse reuniu convidados para o evento “Modo 4×4 Ativado”, uma experiência off-road montada ao lado do Museu do Automóvel do Ceará.

Legenda: Carlos Alberto Guabiraba Foto: LC Moreira

Entre um obstáculo e outro, o público assumiu o volante para testar, em primeira mão, a força e a estabilidade dos utilitários Poer P30, Haval H9 e Tank 300.

Legenda: GWM Foto: LC Moreira

Legenda: GWM Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: GWM Foto: LC Moreira

Lama, inclinações e terreno irregular funcionaram como passarela — aqui, robustez também desfila.

Legenda: GWM Foto: LC Moriera

A programação fez parte de uma mobilização nacional da marca no Brasil, iniciada na quarta-feira, 11, com uma live direto da Praia do Cumbuco, animada por show de Carlinhos Brown.

Legenda: Bruno Vasconcelos, Débora Paiva e Nelson Gurgel Foto: LC Moreira

Em resumo: tecnologia, adrenalina e o tipo de test-drive que dispensa tapete vermelho. Afinal, alta sociedade também gosta de poeira — desde que seja de 4×4.

As fotos foram captadas por LC Moreira:

Legenda: Brícia e Luiz Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Gabriela Teixeira e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: George Vieira e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: André Gondim, Rômulo Holanda e Bruno Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Greyce Matias e Tonatiú Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Livia, Guy e José Brak Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson Gurgel, Bruno Vasconcelos e Tadeu Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Braga, Igor Costa e Gal Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Renan Linhares, Gabriela Teixeira e Renato Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Sophia e Samara Garcia e Rafaela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Serpa e Renê Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: The Beat Side Foto: LC Moreira

Legenda: Jefferson Albuquerque e Bosco Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Gabriela Teixeira, Débora Paiva e Nelson Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Luiz Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Frota, Daniel, Rafaela e Daniel Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e George Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Cleirton Pessoa, Alex Magalhães, Luiz Teixeira e Bruno Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Tales Nogueira e Tales Varela Foto: LC Moreira