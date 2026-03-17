CAPTEI: GWM promove experiência off-road e coloca convidados ao volante no Guararapes

Motores roncando, poeira no ar e um certo espírito aventureiro marcaram o sábado, 14 no Guararapes. A concessionária GWM WM Newhouse reuniu convidados para o evento “Modo 4×4 Ativado”, uma experiência off-road montada ao lado do Museu do Automóvel do Ceará.
Entre um obstáculo e outro, o público assumiu o volante para testar, em primeira mão, a força e a estabilidade dos utilitários Poer P30, Haval H9 e Tank 300.
Lama, inclinações e terreno irregular funcionaram como passarela — aqui, robustez também desfila.
A programação fez parte de uma mobilização nacional da marca no Brasil, iniciada na quarta-feira, 11, com uma live direto da Praia do Cumbuco, animada por show de Carlinhos Brown.
Em resumo: tecnologia, adrenalina e o tipo de test-drive que dispensa tapete vermelho. Afinal, alta sociedade também gosta de poeira — desde que seja de 4×4.