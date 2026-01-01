2026, a bola da vez

Chegou. Um ano diferente para o futebol. Tem Copa do Mundo. Desta vez, 48 países disputarão a competição. Pela primeira vez, juntos três países a sediarão: Estados Unidos, Canadá e México. Não sei bem a razão, mas não gosto de evento espalhado assim.

Expectativa é sobre a Seleção Brasileira, que terá uma novidade na Copa. Pela primeira vez, em disputa de tamanha magnitude, a Canarinho estará sob o comando de um treinador estrangeiro: Carlo Ancelotti. Esperança de quebrar um jejum que já vai para 24 anos.

No âmbito local, o principal objetivo é a volta à Série A do Brasileirão. Se o ano de 2026 terminar sem o retorno à elite, tudo o que for conquistado será esquecido. O Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste são apêndices. O que interessa é chegar entre os quatro melhores da Série B.

Com relação à Seleção Brasileira. De nada adiantará voltar com um vice-campeonato, terceiro ou quarto lugar. O torcedor brasileiro não está nem aí para o título de vice-campeão. Se valorizasse a segunda colocação, não teria amaldiçoado o vice de 1950 e o vice de 1998.