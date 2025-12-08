Família publica homenagens ao cantor Mauri nas redes sociais

Os filhos do cantor Mauri usaram as redes sociais para prestar emocionantes homenagens ao pai, que morreu no último domingo (7), aos 55 anos, após se envolver em um sinistro de trânsito, no Interior de São Paulo.

Em uma publicação comovente, a filha Beatriz desabafou sobre a perda: "Hoje eu recebo a pior notícia da minha vida, a maior dor que alguém poderia sentir na vida, eu gostaria de expressar o quanto eu te amo uma última vez, pai, você é e sempre vai ser o meu porto seguro, eu te amo até o fim dessa vida e além, cuide de mim e conforte o meu coração dai de cima, eu te amo e não acaba".

Veja também É Hit Mauri Lima, sertanejo irmão de Chitãozinho e Xororó, morre em rodovia de SP

Outro filho do cantor, Maury Lima, também se manifestou: "Papai, obrigado por me ensinar tudo que eu sei, sua história é linda e eu prometo continuar o seu legado. Você aí de cima vai cuidar de ser orgulhar de mim. Eu te amo sempre e para sempre", escreveu, nas redes sociais.

Chitãozinho e Xororó, irmãos de Mauri, divulgaram uma nota conjunta pedindo respeito ao momento de luto: "O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidada. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor". A dupla ainda informou que Maurício, irmão de Mauri e seu parceiro de palco, está "bem fisicamente e sendo assistido".

Sobrinha do sertanejo, Sandy publicou uma foto do lado do tio. "Que Deus cuide de você e ampare sua família", escreveu a cantora.

O perfil oficial da dupla Maurício e Mauri também agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. Diversos artistas se solidarizaram, entre eles Cesar Menotti, que escreveu:"Que tristeza. Que a família e toda equipe recebam todo conforto que precisarem".

Trajetória na música

Mauri e Maurício cresceram nos bastidores do sertanejo, acompanhando desde cedo a ascensão de Chitãozinho e Xororó. Maurício atuou como contrabaixista e backing vocal da dupla entre 1980 e 1990, enquanto Mauri trabalhou na produção dos shows.

A virada para a carreira própria veio em 1989. Em entrevista, Maurício relembrou: "Foi em 1989, no show do Chitãozinho & Xororó no Olympia (casa de shows de São Paulo). Eu cantava com meus irmãos a música ‘Majestade, o Sabiá’, da Roberta Miranda. Após o show, o diretor musical da extinta gravadora Continental me chamou e fez o convite para seguir carreira. Conversei com os meus irmãos e eles acharam que era a hora certa. Chamei o Mauri e fomos à luta”.

O primeiro álbum da dupla, "De Ponta a Ponta", foi lançado em 1991. Em 1992, o disco "Destino" emplacou a música “Sempre Seu Homem”. Já o terceiro trabalho trouxe os hits “Me Ama ou Me Deixa” e uma releitura de “Whisky a Go Go”.

Em 1995, lançaram o quarto álbum e, mais tarde, com "Excesso de Amor", realizaram turnê no Japão. Maurício relembrou um dos momentos marcantes: “Foi inesquecível. Viajamos com vários artistas, como Elke Maravilha e Jair Rodrigues, com quem tivemos a honra de cantar ‘Majestade, o Sabiá’. O teatro estava lotado. Foi emocionante”.

Após um período longe dos lançamentos, a dupla retornou em 2008 com o álbum "Bota Pra Quebrar". Em 2010, participaram do projeto especial "40 Anos – Nova Geração", de Chitãozinho e Xororó. Dois anos depois, celebraram 22 anos de carreira com o primeiro DVD, que contou com participações especiais da dupla e da cantora Tânia Mara.