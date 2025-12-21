Mãe de Marília Mendonça celebra 6 anos de Léo com festa temática

Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, comemorou seus 6 anos com uma festa especial preparada pela avó materna, Ruth Moreira. A celebração foi realizada no sábado (20) e teve como tema o Circo do Léo, reunindo familiares e amigos em um clima de alegria e diversão. O jornalista Léo Dias publicou as primeiras fotos do aniversário.

Nas redes sociais, dona Ruth também compartilhou registros da comemoração e mostrou os detalhes da decoração, repleta de elementos circenses. A festa contou com apresentações de palhaços, malabaristas e até um show de mágica, que animou as crianças presentes.

Para combinar com o tema, Léo apareceu vestido de mágico e se divertiu ao longo da festa ao lado dos convidados. O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, também marcou presença na celebração organizada pela família materna.

Murilo Huff não participou do evento promovido pela avó, mas já havia comemorado o aniversário do filho em outra ocasião. Na semana anterior, o cantor realizou uma festa separada, com tema futebol, chamada Leo’s League, que contou com a presença da namorada, a influenciadora Gabriela Versiani.

Léo completou seis anos na última terça-feira (16) e recebeu duas comemorações diferentes, ambas marcadas por carinho, diversão e homenagens ao menino.