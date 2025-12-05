Banda cearense faz versão de forró da música 'Pretty Little Baby'; veja vídeo

Você já deve ter escutado a música “Pretty Little Baby” no feed das suas redes sociais. Além de surgir na voz de Connie Francis ou de uma criancinha, a música tem agora uma versão de forró feita pela banda de Itapipoca Meninos RM.

Quase como um presente, a banda recebeu a ideia de fazer essa música em específico de um amigo do produtor e tecladista do grupo, Reginho Mix, que, assim que ouviu a letra e a melodia, se apaixonou de cara. Para valer a pena, a banda foi “ligeira”, colocou a música no repertório para ver qual seria a resposta do público. Então, perceberam que os ouvintes acolheram o estilo.

O grupo musical decidiu apostar nas criações e adaptações de músicas famosas. Além de “Pretty Little Baby”, eles também já adaptaram canções nacionais famosas como o hit "Deliza" da cantora Melody e Leo Santana e a música "Marra de Bandido" que teve notoriedade recente na voz de Claudio Ney & Juliana.

Segundo Reginho, a banda não vai perder tempo, já tem, inclusive, músicas próprias na gaveta. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o produtor ainda deu uma palinha: “De cabeça virada com garrafa de vinho, eu perdi você. Não pude perceber, você não está só, também não estou sozinho.”

SURGIMENTO DA BANDA

Do interior da praia de Itapipoca, os Meninos RM surgiram em setembro de 2021. O produtor Reginho já tinha participado de outras bandas, mas foi após uma “tentação de um amigo”, como ele mesmo diz, que decidiu criar e participar do atual grupo. A primeira apresentação foi totalmente improvisada, mas, mesmo com as dificuldades, eles persistem e estão nas noites de Itapipoca e de outras cidades até hoje.

A banda conta com seis integrantes: Reginho Mix (produtor e tecladista), Rony Play (cantor), Roger Maluco (percussionista); Adriel (backing vocal), Assis Sax (saxofone) e Lívia Venâncio (cantora).

Reginho conta que as projeções da banda vão longe. Com três músicas já no mercado, os Meninos RM não pretendem parar por aqui ou só ficar nas versões de hits. O produtor comenta que há gravação de CD vindo por aí, além de quatro músicas já prontas, só no ponto de tirar da gaveta.

