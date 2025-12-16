Mãe de João Gomes vira influenciadora e estreia no cinema

O ano de 2025 tem sido marcante não apenas para João Gomes, mas também para sua mãe, Kátia Gomes. Aos 43 anos, ela vive uma fase de mudanças e conquistas pessoais, ganhando destaque nas redes sociais e ampliando sua atuação no meio artístico.

Morando em Petrolina, no Pernambuco, Kátia vem construindo uma carreira como influenciadora digital. Já soma quase 400 mil seguidores no Instagram, conta com mídia kit profissional e até estrelou um outdoor com sua imagem na cidade onde vive. A visibilidade abriu espaço para trabalhos em publicidade e conteúdos de humor, área em que ela tem se mostrado cada vez mais à vontade.

Além do ambiente digital, Kátia também começa a trilhar novos caminhos na atuação. Ela fará sua estreia no cinema em um filme de comédia protagonizado por Toin Lambaia, personagem do ator Victor Alves, com quem já vem gravando algumas esquetes. A informação é do Extra.

Para marcar essa nova fase, a mãe do cantor passou por uma transformação estética. Após emagrecer, realizou procedimentos como lipo de papada, abdominoplastia, lipo nos flancos e braços, além de enxerto no bumbum. Adepta de cuidados estéticos, ela também investe em botox, preenchimentos e alongamento capilar com megahair.

Em meio às conquistas do filho, que foi premiado, gravou DVD com casa cheia nos Arcos da Lapa e se tornou pai novamente, Kátia Gomes mostra que também vive seu próprio momento de protagonismo, explorando novas oportunidades e se reinventando diante do público.