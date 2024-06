Fernanda Rodrigues revela que apanhou quando fez a novela 'A Viagem'

A atriz Fernanda Rodrigues revelou que apanhou na rua quando fez a novela “A Viagem”, em 1994, devido à personagem polêmica Bia.

“Ela era muito revoltada, maltratava aquela mãe [personagem de Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa. E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. ‘Você não pode falar assim com a sua mãe’. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua”, contou Fernanda em entrevista a Otaviano Costa, para o “OtaLab”.

A atriz ainda comentou sobre o sucesso da trama no Brasil. “Misturava um pouco as relações da vida real com a trama. Porque eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Muitas novelas que às vezes não dão certo não estão conectadas ali mesmo, sabe”, opinou.

Recentemente, Fernanda colocou um fim no hiato de cinco anos na TV e voltou às novelas da Globo em “Fuzuê”, em 2023. Foi o 20º folhetim da artista em sua carreira.