Anvisa proíbe venda de radiofármacos sem registro; veja lista de medicamentos

Uma ação de fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar e a proibição dos medicamentos radiofármacos da empresa Theia Nuclear Distribuidora de Radiofármacos em Medicina Nuclear.

Os medicamentos da empresa Medical Armazenagem Logística e Distribuição Ltda. também foram atingidos pela ação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (18).

Conforme publicação, a medida interdita e proíbe a comercialização a e importação dos mesmos produtos das duas empresas citadas.

Confira os medicamentos proibidos:

MDP (todos).

Fitato de Sódio (todos).

DTPA (todos).

DMSA (todos).

A Anvisa fez a interdição cautelar e proibição foi a comprovação da comercialização dos medicamentos radiofármacos em questão sem o devido registro na Anvisa.

A interdição cautelar, que é uma medida preventiva e temporária, tem o objetivo de evitar a circulação e o uso dos produtos. Já a proibição impede qualquer comercialização e importação dos produtos até que eles estejam adequados às normas estabelecidas.

Veja também Ser Saúde Colombiana é a primeira do mundo a passar por cirurgia contra depressão crônica Ser Saúde Maionese com Salmonella em 'Vale Tudo': capítulo exibido na quarta-feira traz alerta de saúde

O que diz a lei?

A venda dos tipos de medicamentos sem registro descumpre as medidas determinadas para radiofármacos pela Resolução da Diretoria Coletiva (RDC) 567/2021, prorrogada pela RDC 968/2025.

A norma definiu critérios e procedimentos temporários e excepcionais para importação de uma lista específica de radiofármacos industrializados.

Além disso, segundo o artigo 12 da Lei 6.360/76, para que medicamentos — inclusive os importados — possam ser fabricados e comercializados, precisam de autorização prévia do Ministério da Saúde.