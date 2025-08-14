Diário do Nordeste
Maionese com Salmonella em 'Vale Tudo': capítulo exibido na quarta-feira traz alerta de saúde

Salmonella é uma bactéria que causa intoxicação alimentar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:02)
Ser Saúde
Cena de vale tudo onde celina impede clientes de restaurante de comer maionese envenenada com salmonella
Legenda: Celina impediu que clientes comessem maionese contaminada com Salmonella
Foto: Reprodução

Nesta semana, na novela "Vale Tudo", a vilã Odete Roitman (Debora Bloch) mandou envenenar a maionese da rede de restaurantes Paladar, da personagem Raquel (Taís Araújo), e o momento chamou atenção pelo alerta de saúde.

O produto foi contaminado com Salmonella, uma bactéria que causa intoxicação alimentar e, em casos graves, pode levar à morte.

A sabotagem causou a internação de Lucimar, que vomitou, teve febre e até desmaiou antes de ser levada ao hospital. O mesmo pode acontecer na "vida real". 

Conforme o Ministério da Saúde, a Salmonella pode agir entre 6 e 72 horas após o consumo do alimento contaminado. Os sintomas costumam desaparecer em até uma semana. 

Os sintomas de infecção podem ser: 

  • Diarreia;
  • Vômitos;
  • Febre moderada;
  • Dor abdominal;
  • Mal estar geral;
  • Cansaço;
  • Perda de apetite;
  • Calafrios.

Tratamento da Salmonella 

O tratamento da infecção pela Salmonella é feito com repouso e alta ingestão de líquidos para controlar os sintomas, enquanto o sistema imunológico combate a condição. Alguns casos demandam medicação para aliviar os sintomas. 

Em caso de desidratação, também possível repor eletrólitos por soro. Ainda segundo o MS, antibióticos só são indicados em casos mais graves, pois eles podem não eliminar completamente a bactéria e criar cepas mais resistentes, comprometendo a eficácia do remédio. 

Geralmente, os antibióticos são receitados a grupos de risco como bebês, idosos e pacientes imunossuprimidos. Nesse caso, eles combatem a infecção que se espalhou para além do intestino. 

Se os sintomas persistirem por mais de três dias, é necessário ir ao hospital novamente para mais uma avaliação. 

Como se proteger da infecção?

  • Lave sempre as mãos, antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos;
  • Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras;
  • A carne deve ser bem cozida ou assada;
  • Os ovos devem ser bem cozidos;
  • Evite consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação.

Fonte: Ministério da Saúde

