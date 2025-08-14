Maionese com Salmonella em 'Vale Tudo': capítulo exibido na quarta-feira traz alerta de saúde

Nesta semana, na novela "Vale Tudo", a vilã Odete Roitman (Debora Bloch) mandou envenenar a maionese da rede de restaurantes Paladar, da personagem Raquel (Taís Araújo), e o momento chamou atenção pelo alerta de saúde.

O produto foi contaminado com Salmonella, uma bactéria que causa intoxicação alimentar e, em casos graves, pode levar à morte.

A sabotagem causou a internação de Lucimar, que vomitou, teve febre e até desmaiou antes de ser levada ao hospital. O mesmo pode acontecer na "vida real".

Conforme o Ministério da Saúde, a Salmonella pode agir entre 6 e 72 horas após o consumo do alimento contaminado. Os sintomas costumam desaparecer em até uma semana.

Os sintomas de infecção podem ser:

Diarreia;

Vômitos;

Febre moderada;

Dor abdominal;

Mal estar geral;

Cansaço;

Perda de apetite;

Calafrios.

Veja também Ser Saúde Cansaço ou falta de vitamina? Especialista aponta sintomas da avitaminose e como evitar Ser Saúde Colombiana é a primeira do mundo a passar por cirurgia contra depressão crônica Ser Saúde Fisioterapeuta compartilha evolução de paciente com 90 anos diagnosticada com parkinson

Tratamento da Salmonella

O tratamento da infecção pela Salmonella é feito com repouso e alta ingestão de líquidos para controlar os sintomas, enquanto o sistema imunológico combate a condição. Alguns casos demandam medicação para aliviar os sintomas.

Em caso de desidratação, também possível repor eletrólitos por soro. Ainda segundo o MS, antibióticos só são indicados em casos mais graves, pois eles podem não eliminar completamente a bactéria e criar cepas mais resistentes, comprometendo a eficácia do remédio.

Geralmente, os antibióticos são receitados a grupos de risco como bebês, idosos e pacientes imunossuprimidos. Nesse caso, eles combatem a infecção que se espalhou para além do intestino.

Se os sintomas persistirem por mais de três dias, é necessário ir ao hospital novamente para mais uma avaliação.

Como se proteger da infecção?

Lave sempre as mãos, antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos;

Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras;

A carne deve ser bem cozida ou assada;

Os ovos devem ser bem cozidos;

Evite consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação.

Fonte: Ministério da Saúde