Cansaço, esgotamento físico e mental, falta de energia, perda de apetite, alterações no funcionamento do intestino, queda de cabelo e unhas enfraquecidas. Esses são os sintomas mais comuns do que se imagina na rotina de muita gente.

Mas essa exaustão pode estar ligada a algo mais profundo do que apenas excesso de trabalho ou afazeres do dia a dia.

Além disso, a dificuldade de concentração, falta de memória e até alterações de humor são sinais que podem indicar deficiências de vitaminas ou minerais. Por isso, precisam ser investigados.

Os cuidados com a alimentação, suplementação, a saúde do sono e a exposição solar podem ser a chave para recuperar a sua energia e a disposição.

Estudos indicam que a deficiência crônica de vitaminas pode gerar danos como falta de memória, disfunções cognitivas, demência e transtornos depressivos e de ansiedade.

Como identificar esses riscos e o tratamento correto para cada caso? Para esclarecer o assunto, o Diário do Nordeste consultou a médica cirurgiã, pesquisadora e professora em Medicina Regenerativa Andreia Antoniolli*.

Conforme a especialista, existem níveis indicados para cada vitamina no corpo e o pleno funcionamento do organismo. Os alimentos são muito importantes nesse papel, pois eles modulam a expressão dos nossos genes.

Veja também Nayana Siebra Vitamina ajuda parar queda de cabelo? Veja causas e quando procurar um especialista Ser Saúde Vitamina A: veja benefícios, como repor e alimentos ricos no nutriente

Sintomas da falta de vitaminas no corpo

A falta de vitaminas acarreta diversos sintomas que diminuem a qualidade de vida das pessoas. Alguns deles são:

Queda de cabelo;

Enfraquecimento das unhas;

Falta de energia;

Falta de memória;

Dificuldade para ganhar massa muscular;

Problemas de sono;

Cansaço;

Problemas na pele;

Perda de apetite;

Alterações no funcionamento do intestino;

Dificuldade de concentração;

Alterações de humor.

O que a falta de vitamina pode causar?

As vitaminas são responsáveis pela disposição, mas também auxiliam na força muscular, como no caso da vitamina D. Já a vitamina C tem o papel de proteger as células musculares contra os danos dos radicais livres, fortalecendo as defesas do organismo.

Com relação à perda de disposição e energia, a especialista lista três pontos principais relacionados:

A deficiência de vitamina B12, muito importante para os processos de produção de energia na mitocôndria;

muito importante para os processos de produção de energia na mitocôndria; A deficiência de ferro , que podemos verificar dosando a ferritina sanguínea, saturação de transferrina, a proteína que transporta o ferro no sangue;

, que podemos verificar dosando a ferritina sanguínea, saturação de transferrina, a proteína que transporta o ferro no sangue; A insuficiência de hormônio tireoidiano, por exemplo, uma mitocôndria disfuncional por falta da Coenzima Q10 e outros cofatores, como o magnésio etc.

Como saber se estou com falta de vitamina D?

De acordo com artigo publicado pelo Hospital Albert Einstein, a falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças, entre elas a depressão. O estímulo insuficiente na alimentação e, principalmente, dos raios solares pode causar deficiência de vitamina D.

Entre os sintomas da falta da vitamina estão dor muscular, fadiga, queda de cabelo, unhas fracas, baixa imunidade e alterações no sono.

Diferente das vitaminas obtidas por meio da alimentação, a vitamina D é um hormônio produzido pelo organismo, responsável por regular o sistema nervoso e para a formação dos ossos e do sistema imunológico.

A longo prazo, a falta de vitamina D pode contribuir para o surgimento de doenças como a osteoporose.

Como repor a vitamina D?

Legenda: O principal meio natural de reposição de vitamina D é a exposição solar Foto: Shutterstock

Para fazer a reposição, é preciso se expor à luz solar. A indicação de quantidade de tempo varia conforme o tom de pele — isto é, pessoas de pele clara podem fazer isso até 3 vezes por semana, de 15 a 20 minutos. Já para quem tem a pele escura, a recomendação é de 3 a 5 vezes por semana.

O horário mais recomendado é das 10h às 15h, independentemente do tom de pele.

Como suplementar da maneira correta?

Legenda: A suplementação é uma das formas mais eficazes de reposição de vitaminas e minerais Foto: Shutterstock

Sobre as estratégias de suplementação, existem duas formas mais usuais:

A via oral, a mais comum e prática, ideal para uso diário e manutenção;

Já a via injetável (intramuscular ou endovenosa) pode ser indicada em casos de deficiência mais intensa, má absorção intestinal ou quando se busca uma resposta mais rápida e eficaz.

Qual exame detecta a falta de vitamina no corpo?

Segundo Andreia Antoniolli, em casos de sintomas persistentes, é necessário realizar exames de sangue laboratoriais para analisar o nível das vitaminas no organismo e, se for o caso, fazer a suplementação correta.

Alimentos para repor a falta de vitaminas

Para evitar a avitaminose, condição causada pela deficiência de vitaminas, é indicado o consumo de alimentos como:

Carnes;

Fígado;

Peixes como salmão e atum;

Leite e derivados;

Cereais;

Frutas;

Ovo;

Leguminosas;

Derivados integrais.

Legenda: Uma alimentação balanceada e variada, incluindo frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas e gorduras saudáveis, pode garantir níveis ideais de vitaminas Foto: Shutterstock

“É muito importante se preocupar em comer comida de verdade. Ou seja, consumir frutas, legumes, verduras, carne. Porém, mesmo com uma alimentação saudável, podemos não estar absorvendo tudo o que precisamos. Isso ocorre porque o nosso solo, onde os alimentos são cultivados, está cada vez mais pobre em nutrientes e muitas vezes contaminado por agrotóxicos e metais pesados”, alerta a médica.

Como consequência, explica a profissional, esse empobrecimento impacta diretamente na qualidade nutricional dos alimentos, por isso, em muitos casos a suplementação se torna essencial para garantir a disposição e imunidade, com a orientação adequada.

“Com alimentos cada vez menos nutritivos, uma vida corrida que cobra alto do organismo, a suplementação pode ser um recurso inteligente, desde que feita com critério e orientação profissional. A ideia não é substituir a alimentação, mas complementar aquilo que o corpo não está conseguindo obter ou produzir na quantidade ideal”, indica Andreia Antoniolli.

A falta de vitaminas pode afetar o sistema neurológico?

Segundo a especialista, a falta de vitaminas pode impactar o nosso sistema neurológico em médio ou longo prazo, principalmente as vitaminas da família B e D, que são essenciais para o funcionamento das mitocôndrias e para a produção de energia, em especial o cérebro, órgão que possui uma alta demanda energética.

Essa deficiência pode gerar danos como falta de memória, disfunções cognitivas, demências como o Alzheimer e transtornos depressivos e de ansiedade.

Veja também Nayana Siebra Saúde mental e exercício: entenda como prática ajuda no combate a doenças como ansiedade e depressão Ceará Esquecimento ou demência? Como a alimentação pode ser uma aliada contra a perda da atividade mental

Medicações e outros fatores podem influenciar na absorção de nutrientes?

O uso de algumas medicações, como antiácidos e remédios de estômago, os conhecidos ‘prazois’ para gastrite, podem interferir na absorção de nutrientes, afirma Andreia Antoniolli.

Além deles, alguns remédios para depressão e anti-inflamatórios também podem influenciar na captação de vitaminas.

“O próprio envelhecimento, nesse processo natural do corpo; vamos mudando a mucosa gástrica. A gente também absorve pior, não só as vitaminas, mas todos os nutrientes”, explica a médica.

Pacientes que fizeram cirurgias no trato digestivo, como a bariátrica, também diminuem a absorção dos nutrientes. Em todos os casos, é indicado fazer um acompanhamento médico para encontrar a melhor forma de suprir essa demanda do corpo.

Como prevenir a falta de vitaminas?

Para a pesquisadora em Medicina Regenerativa, a saúde depende de uma integração de vários elementos para nosso corpo funcionar bem.

A alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos, um sono de qualidade, terapias biológicas e o frio terapêutico por meio do banho gelado são ações possíveis no nosso dia a dia que vão fortalecer a saúde e imunidade, prevenindo a avitaminose.

*Andreia Antoniolli é médica, professora, pesquisadora e cientista, com cerca de 70 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. É pioneira na pesquisa da Medicina Regenerativa, estudando o tema há mais de 20 anos. Foi membro do Conselho de Pesquisa da Implantou, o Centro de Processamento Celular no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), também é membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia (SOBRAF).