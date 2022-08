A nova série da HBO, "A Guerra dos Tronos: A casa do dragão", estreia neste domingo (21). A produção, com direção de Clare Kilner e Geeta V. Patel, terá dez episódios e ficará disponível tanto no streaming HBO Max, quanto no canal por assinatura.

A obra é baseada no livro em "Fogo & Sangue", de George R.R. Martin, com ambientação 200 anos antes dos eventos da série Game oh Thrones". Conforme a HBO, a série terá foco na Casa Targaryen.

A obra é baseada no livro em "Fogo & Sangue", de George R.R. Martin, com ambientação 200 anos antes dos eventos da série Game oh Thrones". Conforme a HBO, a série terá foco na Casa Targaryen e na guerra civil travada pelos irmãos Aegon II e Rhaenyra, pelo direito à sucessão do trono deixado por seu pai, Viserys I Targaryen, e todas as intrigas políticas que cercam a ascensão dos herdeiros.

Os novos episódios serão lançados semanalmente aos domingos. No elenco principal, estão: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.

Calendário dos episódios

Confira os dias que os novos episódios serão disponibilizados aos domingos, às 22h.

Episódio 1: 21 de agosto

28 de agosto Episódio 3: 4 de setembro

11 de setembro Episódio 5: 18 de setembro

25 de setembro Episódio 7: 2 de outubro

9 de outubro Episódio 9: 16 de outubro

