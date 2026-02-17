Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (17)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026
É carnaval, mas a agenda de jogos continua. No bloquinho do futebol desta terça-feira (17), muito futebol internacional. Além dos Playoffs da Champions League, também tem Libertadores. Confira horários e onde assistir cada confronto.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (17)
AFC Champions League Elite
- 09h15 – Buriram x Shanghai Shenhua – Disney+
- 13h00 – Al-Sadd x Al-Ittihad – ESPN 4 e Disney+
UEFA Champions League (Playoffs)
- 14h45 – Galatasaray x Juventus – TNT e HBO Max
- 17h00 – Benfica x Real Madrid – SBT, TNT e HBO Max
- 17h00 – Borussia Dortmund x Atalanta – Space e HBO Max
- 17h00 – Monaco x PSG – HBO Max
Campeonato Inglês (2ª Divisão – Championship)
- 16h45 – Bristol City x Wrexham – Disney+
Conmebol Libertadores
- 19h00 – Carabobo x Huachipato – Paramount+
- 21h30 – Liverpool x Independiente Medellin – Paramount+
- 21h30 – 2 de Mayo x Sporting Cristal – ESPN e Disney+
Copa Argentina
- 22h00 – River Plate x Ciudad de Bolivar – X Sports
