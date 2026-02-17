Fortaleza x Ferroviário: check-in será nesta quarta; veja como garantir presença

O Fortaleza vai iniciar o check-in para o segundo jogo contra o Ferroviário nesta quarta-feira (18). Os torcedores que quiserem confirmar presença no duelo precisam ter atenção com os horários de cada plano.

O check-in vai iniciar às 13 horas e deve ser realizado no site do sócio do clube. Basta clicar aqui. Ou através do Laion Bot. Ao todo, são oito planos de sócio-torcedor.

No primeiro confronto, O Leão do Pici venceu o adversário por 2 a 0. As equipes voltam a se enfrentar no sábado (21), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O duelo é válido pela semifinal do Cearense.

VEJA HORÁRIOS E PLANOS:

13h - Conselheiro e Proprietário

14h - Leão do Pici

15h - Leão de Aço

16h - Leão Fiel, É o Laion e Interior

17h - Pra Todo Tricolor