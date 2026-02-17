Diário do Nordeste
Após vencer o Floresta, Ceará ganha folga e pode ter reforços para jogo decisivo

Equipes farão segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense

Crisneive Silveira
Jogada
Legenda: Wendel Silva, novo atacante do Ceará, enquanto defendia o Porto.
Foto: Divulgação/FC Porto

O elenco do Ceará ganhou dois dias de descanso após a vitória por 3 a 0 diante do Floresta, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O grupo comandado por Mozart vai retomar as atividades nesta quarta-feira (18), em Porangabuçu, e deverá contar com o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Wendel Silva.

O grupo terá pela frente quatro dias de treinos para o segundo e decisivo confronto. Todas as atividade serão realizadas no período da manhã. O técnico terá pelo menos mais dois nomes à disposição: o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Wendel Silva, que devem se juntar ao restante do elenco nos próximos dias.

“Muito feliz e honrado com a oportunidade de defender as cores do Ceará. Chego para ajudar no que estiver ao meu alcance para que o clube conquiste todos os seus objetivos deste ano. Teremos grandes desafios pela frente, mas não vai faltar empenho em nenhum momento”, afirmou o atacante.

O Alvinegro volta a campo no domingo (22), quando enfrenta o Verdão da Vila a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os duelos ao vivo e em tempo real.

Jogada

