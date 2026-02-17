Ex-Manchester United, Jesse Lingard negocia contrato com o Remo

Jesse Lingard, ex-Manchester United e seleção inglesa, pode ser o novo reforço do Remo. O clube paraense está em tratativas para fechar a contratação do meia-atacante.A proposta já foi formalizada e as partes caminham para um possível acordo para ter o atleta de 33 anos para esta temporada. As informações são do ge.

O diálogo entre diretoria e estafe do atleta ocorre há algumas semanas e avançaram nos últimos dias, aumentando a expectativa por um desfecho positivo e a assinatura de contrato.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Lingard disputou 385 jogos e balançou as redes 77 vezes com a camisa do clube. Ao longo da carreira na Inglaterra, também acumulou passagens por Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United e Nottingham Forest.

Nas duas últimas temporadas, o meia-atacante atuou pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, somando 47 partidas e 19 gols