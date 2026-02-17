Quando começa a 2ª fase da Pré-Libertadores? Veja datas, horários e confrontos
Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa da competição
Quem já cansou da folia e está com saudade daquele futebol, pode preparar o sofá e a pipoca. Nesta terça-feira (17), começa a segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Ao todo, 16 times vão disputar vaga na etapa seguinte em jogos de ida e volta. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta parte da competição.
Três confrontos marcam o início da segunda fase:
Carabobo x Huachipato
A equipe Venezuela vem de vitória por 1 a 0 diante do Monagas, pelo campeonato nacional. Já o Huanchipato superou o Everton por 3 a 0 no Campeonato Chileno. O duelo entre as equipes será no Estádio Misael Delgado, a partir das 19 horas.
Liverpool x Independiente Medellín
O grupo ururguaio vem de derrota para o Defensor Sporting por 2 a 1 no torneio nacional. Já o adversário empatou com o Deportivo Pereira no Campeonato Colombiano. da pré-Libertadores terá início às 21h30 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, no Uruguai.
2 de Mayo x Sporting Cristal
Estreante na competição, o 2 de Mayo vai receber o Sporting Cristal a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental Rio Parapití. O time paraguaio vem de derrota por 3 a 0 para o Sportivo Ameliano na Liga Apertura, enquanto o grupo peruano venceu o Juan Pablo II por 2 a 0 no compromisso anterior, válido pela Liga Peruana.
Representantes brasileiros
O Bahia será o primeiro time brasileiro a entrar em campo. O grupo comandado por Rogério Ceni enfrenta o O'Higgins, do Chile, na quarta-feira (18), a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Pueblo Nuevo.
Já o grupo carioca, liderado pelo técnico Martín Anselmi, encara o Nacional Potosí no mesmo dia, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será no Monumental de Guayaquil.
2ª FASE DA PRÉ-LIBERTADORES
Jogos de Ida
17 de fevereiro (terça-feira)
- 19h00 – Carabobo x Huachipato
- 21h30 – Liverpool x Independiente Medellín
- 21h30 – 2 de Mayo x Sporting Cristal
18 de fevereiro (quarta-feira)
- 19h - O'Higgins x Bahia
- 21h30 - Barcelona-GUA x Argentinos Juniors
- 21h30 - Nacional Potosí x Botafogo
19 de fevereiro (quinta-feira)
- 19h - Juventud x Guaraní-PAR
- 21h30 - Deportivo Táchira x Tolima
Jogos da volta
24 de fevereiro (terça-feira)
- 21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU
- 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo
- 19h - Huachipato x Carabobo
25 de fevereiro (quarta-feira)
- 19h - Bahia x O'Higgins
- 21h30 - Argentinos Juniors x Barcelona-GUA
- 21h30 - Botafogo x Nacional Potosí