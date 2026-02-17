Diário do Nordeste
Quando começa a 2ª fase da Pré-Libertadores? Veja datas, horários e confrontos

Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa da competição

(Atualizado às 11:09)
Jogada
Legenda: Taça da Libertadores da América
Foto: NATHALIA AGUILAR / POOL / AFP

Quem já cansou da folia e está com saudade daquele futebol, pode preparar o sofá e a pipoca. Nesta terça-feira (17), começa a segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Ao todo, 16 times vão disputar vaga na etapa seguinte em jogos de ida e volta. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta parte da competição. 

Três confrontos marcam o início da segunda fase: 

Carabobo x Huachipato

A equipe Venezuela vem de vitória por 1 a 0 diante do Monagas, pelo campeonato nacional. Já o Huanchipato superou o Everton por 3 a 0 no Campeonato Chileno. O duelo entre as equipes será no Estádio Misael Delgado, a partir das 19 horas. 

Liverpool x Independiente Medellín

O grupo ururguaio vem de derrota para o Defensor Sporting por 2 a 1 no torneio nacional. Já o adversário  empatou com o Deportivo Pereira no Campeonato Colombiano. da pré-Libertadores terá início às 21h30 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, no Uruguai.

2 de Mayo x Sporting Cristal

Estreante na competição, o 2 de Mayo vai receber o Sporting Cristal a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental Rio Parapití. O time paraguaio vem de derrota por 3 a 0 para o Sportivo Ameliano na Liga Apertura, enquanto o grupo peruano venceu o Juan Pablo II por 2 a 0 no compromisso anterior, válido pela Liga Peruana.

Representantes brasileiros

O Bahia será o primeiro time brasileiro a entrar em campo. O grupo comandado por Rogério Ceni enfrenta o O'Higgins, do Chile, na quarta-feira (18), a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Pueblo Nuevo.

Já o grupo carioca, liderado pelo técnico Martín Anselmi, encara o Nacional Potosí no mesmo dia, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será no Monumental de Guayaquil.

2ª FASE DA PRÉ-LIBERTADORES

Jogos de Ida

17 de fevereiro (terça-feira)

  • 19h00 – Carabobo x Huachipato
  • 21h30 – Liverpool x Independiente Medellín
  • 21h30 – 2 de Mayo x Sporting Cristal

18 de fevereiro (quarta-feira)

  • 19h - O'Higgins x Bahia
  • 21h30 - Barcelona-GUA x Argentinos Juniors
  • 21h30 - Nacional Potosí x Botafogo

19 de fevereiro (quinta-feira)

  • 19h - Juventud x Guaraní-PAR
  • 21h30 - Deportivo Táchira x Tolima

Jogos da volta

24 de fevereiro (terça-feira)

  • 21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU
  • 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo
  • 19h - Huachipato x Carabobo

25 de fevereiro (quarta-feira)

  • 19h - Bahia x O'Higgins
  • 21h30 - Argentinos Juniors x Barcelona-GUA
  • 21h30 - Botafogo x Nacional Potosí
