Hytalo Santos e o marido serão transferidos de SP para prisão em João Pessoa

Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, o Euro, serão transferidos de avião do Centro de Detenção Provisória 1, em Pinheiros, São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa. O casal de influenciadores está preso em SP desde o dia 15 de agosto pelos crimes de exploração sexual de menores, trabalho infantil e tráfico de pessoas.

A transferência foi definida nesta terça-feira (26), mas ainda não há data para saída do casal. Segundo o portal g1, a informação da mudança de prisões está em documentos trocados entre as Justiça da Paraíba e a de São Paulo.

A Justiça paraibana indicou que a transferência de Hytalo e Euro pode ser feita em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ou em voo comercial.

Os trâmites de segurança e escolta do trajeto ainda serão feitios. Procurado pelo g1, o advogado do casal, Bruno Galhardo, disse que ainda não tem a informação sobre a transferência de Hytalo e Euro.

Relembro o caso

Hytalo é investigado por exploração infantil desde dezembro do ano passado, após denúncia anônima chegar ao Ministério Público da Paraíba (MPPB). Um grupo de adolescentes morava com o casal em João Pessoa e gravava uma série de conteúdos para as redes sociais em condições insalubres, segundo ex-funcionários de Hytalo. Uma adolescente chegou a ficar grávida na casa.

Neste mês, após vídeo de denúncia do youtuber Felca, o caso ganhou repercussão e a prisão preventiva de Hytalo e Euro foi solicitada. Felipe Bressanim Pereira denunciou a adultização de crianças e adolescentes vítimas de abuso por influenciadores e o vídeo rapidamente ganhou milhões de visualizações.

Nessa segunda-feira (25), um homem suspeito de ameaçar Felca de morte foi preso pela Polícia Civil de São Paulo em Olinda (PE). O jovem, identificado como Cayo Lucas, estava acompanhado de outro rapaz no momento da prisão.

Nas redes sociais, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, afirmou que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet.