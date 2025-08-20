Justiça autoriza bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e do marido

A Justiça do Trabalho da Paraíba autorizou o bloqueio de bens, que podem chegar até R$ 20 milhões, do influenciador Hytalo Santos e do marido Israel Vicente, conhecido como Euro. Entre esses bens estão carros de luxo, imóveis e empresas. As informações são do portal g1.

Hytalo e Euro estão presos em São Paulo por suspeita de tráfico de pessoas e exploração de menores nas redes sociais. Eles devem ser transferidos para a Paraíba em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ou em voo comercial.

O bloqueio dos bens do casal, solicitado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na última segunda-feira (18), visa garantir o futuro pagamento de "indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas”, no âmbito trabalhista da investigação contra o influenciador.

Segundo o MPT, também há indícios de ocultação do patrimônio dos suspeitos, com "movimentação financeira atípica e manobras de ‘blindagem’, ocultação e dissipação patrimonial”.

Investigações

O Ministério informou que a apuração do caso iniciou em 17 de dezembro de 2024, a partir de uma denúncia anônima. Para o procurador do trabalho Flávio Gondim, "não há como negar que há exploração do trabalho infantil" na produção dos vídeos de Hytalo Santos.

Conforme a investigação do MPT contra os influenciadores, pelo menos três irregularidades trabalhistas foram apontadas:

O ‘trabalho infantil digital’, com a gravação intensa de vídeos diários direcionados pelo Hytalo;

A ‘exploração sexual’ considerada crime;

O ‘tráfico de pessoas’, por indícios de aliciamento em outra cidade, deslocamento, alojamento, privação de liberdade e ameaças às crianças.

Hytalo Santos também é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico de pessoas e exploração sexual.