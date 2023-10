Cidade Mais Infância oferece atividades gratuitas que promovem autonomia e lazer para crianças

Uma pequena comunidade pensada para ensinar, conscientizar e divertir crianças de todas as idades: assim é o Cidade Mais Infância, espaço elaborado e mantido pelo Governo do Estado no Centro de Eventos do Ceará, localizado no bairro Edson Queiroz. No complexo, 34 espaços temáticos disputam a atenção dos pequenos, que têm a liberdade de desfrutar de uma cidade toda pensada e adaptada às suas necessidades e interesses.

Ao todo, 55 atividades lúdicas são desenvolvidas no local, durante quatro dias por semana, contemplando grupos de crianças com até 12 anos de idade. Às quintas e sextas, o espaço é reservado para visitas de escolas e outras instituições; aos sábados e domingos, o acesso é livre, mediante agendamento online. A capacidade de ocupação diária do espaço é de até 700 crianças, e cada uma delas pode ser acompanhada por até dois responsáveis.

Veja também

As visitas têm sido tão concorridas que, por enquanto, não há mais vagas para agendamento até o fim do ano – há a possibilidade, porém, de surgirem vagas remanescentes no caso de desistências. Para acompanhar a abertura de novas vagas, os interessados devem acessar o portal do projeto. Ainda não há previsão de agendamento para 2024.

Legenda: Cidade Mais Infância é pensada em "escala infantil" Foto: Kid Júnior

Andando pela “cidade”, nos deparamos com dinâmicas que preparam as crianças para um cotidiano com mais autonomia, segurança e cidadania. As “ruas” contam com calçadas, semáforos e faixas de pedestre por todos os lados, numa simulação em escala infantil do dia a dia na Capital.

O espaço conta até com um pequeno Passeio Público, em alusão a uma das praças mais famosas de Fortaleza. Há ainda outros vínculos com a dinâmica real das cidades: lugares familiares a todos, como uma escola pública, um hospital, um teatro, um posto de atendimento do Detran-CE, uma delegacia, um batalhão do Corpo de Bombeiros.

Além disso, mesmo ocupados entre flash mobs, apresentações artísticas e ações educativas, os recreadores seguem atentos a todos os passos dos pequenos – todos mesmo. Colocar um pezinho fora da faixa de pedestres ter certeza de ouvir um lembrete amigável: “Cidadão! Ei, cidadão! É preciso andar na faixa!”.

Legenda: Teste de direção realizado pelo posto do Detran-CE empolga os pequenos motoristas Foto: Kid Júnior

A analista de projetos Natallie Skeff, que levou as filhas Maria Ágata, 8, e Lorena, 5, para conhecer o espaço, celebrou o leque de opções de lazer e ações educativas da Cidade Mais Infância. As duas meninas se interessaram especialmente pelo Aeroporto, onde uma estrutura simula um avião, e pelas aulas de “direção” oferecidas pelo mini posto do Detran-CE, que dão direito até a uma carteirinha de habilitação infantil.

“Achei muito interessante a abordagem, especialmente as ações de conscientização, porque é algo que a gente sempre fala com elas no dia a dia – que tem que botar o cinto, mesmo no banco de trás, por exemplo. Também há várias opções de lazer, nem conseguimos ver tudo ainda”, ressaltou Natallie, enquanto Ágata e Lorena tentavam levar a mãe, o mais rápido possível, para a próxima atração – sempre pela calçada, claro.

6 atrações da Cidade Mais Infância para conhecer

Risos e vozes infantis que conversam com empolgação enchem o ar da Cidade Mais Infância durante toda a tarde. Vivo e lúdico, o espaço dá liberdade para que as crianças sejam crianças enquanto descobrem ensinamentos de “gente grande”.

Mas na hora da brincadeira, é claro, a animação é ainda maior. Além das ações que simulam instituições e serviços do Estado, há atrações lúdicas que recebem visitas quase ininterruptas, a exemplo do Salão de Beleza e da Escola de Gastronomia.

Para que todas as crianças possam aproveitar o equipamento, as ações do espaço foram pensadas conforme as especificidades de faixa etária, segundo Patrícia Rinaldi, coordenadora-geral da Cidade Mais Infância.

Legenda: Espaço também tem atividades para os pequeninos; na foto, Adryel Gustavo, de 3 anos, em sua primeira visita ao complexo Foto: Kid Júnior

Há, por exemplo, parquinho, piscina de bolinhas e brinquedoteca para crianças com até três anos; salas de contação de histórias, desenho e jogos para diferentes grupos de crianças; e diversas opções de lazer para meninos e meninas com idades entre quatro e 12 anos.

E o mais importante: todas as atividades são acessíveis para crianças com deficiência, que também podem contar com sala de descompressão, abafadores e crachás de identificação para tornar a experiência mais confortável e divertida para todos.

Conheça a seguir seis das atrações preferidas dos pequenos:

1) Escola de Gastronomia

Legenda: Atividades da escola são destinadas a crianças de 4 a 12 anos Foto: Kid Júnior

- Vocês estão prontos, chefs?

- Sim, chef!

Assim começa a experiência dos pequenos “cozinheiros” na Escola de Gastronomia da Cidade Mais Infância, que simula uma cozinha industrial e oferece oficinas cheias de diversão, como a de Decoração de Cupcakes. Além de poder colocar a mão na massa com insumos de verdade – que depois viram um gostoso lanchinho da tarde –, o lugar é uma boa oportunidade para que as crianças aprendam a ter espírito de equipe, a compartilhar brinquedos e momentos juntos e a manter bons hábitos de higiene.

2) Salão de Beleza

Legenda: Além de contar com a ajuda de maquiadores, crianças podem brincar livremente com maquiagem Foto: Kid Júnior

Com ares de uma grande festa do pijama e queridinho de muitas meninas – e meninos também! –, o espaço de beleza do complexo tem como objetivo auxiliar os pequenos a soltarem sua criatividade. O local conta com maquiagens com pouco pigmento, específicos para a pele de crianças, e estimula o autoconhecimento e o gosto pela arte.

3) Aeroporto

Legenda: Espaço é um dos mais concorridos Foto: Kid Júnior

Uma estrutura fixa que simula o interior de um avião, com direito a orientações sobre segurança para os “passageiros”, é uma das mais populares da Cidade Mais Infância. Juntos de seus familiares, amiguinhos e professores, os pequenos se encantam pela experiência imaginativa de voar para destinos como Disney, Paris e outros. Na tela do avião, uma série de destinos cearenses os lembra que também temos os nossos próprios tesouros turísticos.

4) Teatro

Legenda: Teatro tem palco aberto para quem quiser se apresentar Foto: Kid Júnior

Com palco aberto para que os pequenos artistas possam se expressar livremente, o teatro é feito nos moldes de um teatro convencional e estimula as crianças a experimentarem o improviso, além de aumentar a autoconfiança.

5) Museu de Paleontologia

Legenda: Museu é mantido pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) Foto: Kid Júnior

Um pedacinho da história Cariri em Fortaleza: assim é o mini museu da Cidade Mais Infância, que conta com réplicas de dinossauros como velociraptor, pterodáctilo e, claro, o tiranossauro-rex, um dos preferidos das crianças.

6) Museu de Artesanato

Legenda: Exposição de brinquedos no Museu do Artesanato Foto: Kid Júnior

Realizada em parceria com o Centro de Artesanato do Ceará (Ceart), a exposição de artesanato cearense chama atenção de quem passa pelas cores vivas e as diferentes tipologias e materiais trabalhados. Entre os itens que mais fazem sucesso com os pequenos estão, claro, os brinquedos - na foto acima, confeccionados com madeira.

Serviço

Cidade Mais Infância

Endereço: Av. Paisagística, s/n - Edson Queiroz (Anexo ao Centro de Eventos do Ceará)

Site: cidademaisinfancia.sps.ce.gov.br

Mais informações: @cidademaisinfancia

Entrada mediante agendamento online e doação de 4kg de alimentos não perecíveis por criança