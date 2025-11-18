Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Redes sociais e ChatGPT apresentam instabilidade nesta terça-feira (18)

Usuários enfrentam dificuldades para acessar plataformas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
Tecnologia
Celular em frente a computador, com ambas as telas mostrando o ChatGPT.
Legenda: O ChatGPT é um dos mais populares serviços de IA generativa.
Foto: Shutterstock.

Usuários de redes sociais como X e da plataforma ChatGPT estão enfrentando dificuldades para acessar o serviço, na manhã desta terça-feira (18). O serviço de distribuição de conteúdo em nuvem Cloudflare registrou uma instabilidade.

O site Downdetector, empresa que monitora registros de reclamações, registrou notificações relacionadas a erros do chatbot de inteligência artificial. Além disso, o X apresentou instabilidade e dificuldades para o carregamento da plataforma. Ao tentar atualizar o feed, aparecia a mensagem “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".

De acordo com o Downdetector, os problemas começaram por volta das 8h30 (horário de Brasília), quando foram apresentadas pelo menos 966 reclamações de usuários.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Diário do Nordeste chega à Poosting, rede social brasileira criada por cearense

teaser image
Negócios

Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

Problemas de conectividade

A Cloudflare, empresa que fornece uma rede de conectividade global para sites e aplicativos, informou que houve um problema de conexão na ferramenta, o que resultou na instabilidade das plataformas.

Houve um pico de quase 5 mil reclamações sobre a empresa por volta das 9h no Downdetector.

“A Cloudflare está ciente e investigando um problema que afeta vários clientes: erros do Widespread 500, Cloudflare Dashboard e API também falhando. Estamos trabalhando para entender o impacto total e mitigar esse problema. Mais atualizações a seguir em breve", diz comunicado no site da companhia.

Assuntos Relacionados
Celular em frente a computador, com ambas as telas mostrando o ChatGPT.

Tecnologia

Redes sociais e ChatGPT apresentam instabilidade nesta terça-feira (18)

Usuários enfrentam dificuldades para acessar plataformas.

Redação Há 59 minutos
Maquete de base data center nas cores branca e preta, com ambiente arborizado verde ao redor.

Negócios

Empresa investe R$ 1,5 bilhão no Ceará com data center na Praia do Futuro

Previsão de entrega do primeiro prédio pela Scala ainda é incerta.

Milenna Murta* Há 2 horas
familia crateus

Maranhão

Aos 94 anos, matriarca da família Crateús inaugura piscina em casa, faz festa e viraliza

Em quatro momentos do ano, a família de Dona Bidoca realiza um grande encontro.

Bergson Araujo Costa 16 de Novembro de 2025
Imagem de novela com o ator Tony Ramos mais jovem falando e gesticulando.

Zoeira

Globoplay exibirá capítulos de novela, cuja íntegra foi perdida nos acervos da emissora

Internautas pedem que a versão completa, em espanhol, seja disponibilizada com legendas na plataforma.

Redação 15 de Novembro de 2025
Imagem de Gaia Molinari e Valentina Carraro sorridentes.

Segurança

Caso Gaia: Mãe fala pela 1ª vez ao Brasil em episódio final da 2ª temporada de Sigilo Quebrado

Em entrevista inédita, Valentina Carraro recorda a premonição antes da viagem da filha ao Brasil e partilha jornada de transformação do luto. Episódio vai ao ar nesta quarta-feira (12).

Redação 12 de Novembro de 2025
Assista

Negócios

Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

Serviço deve começar em dezembro.

Redação 11 de Novembro de 2025
Vista de um eclipse solar parcial em New Brighton, um subúrbio costeiro de Christchurch, em 22 de setembro de 2025.

Ciência

Próximo eclipse solar total será o maior do século

A Lua deve cobrir o Sol totalmente por até 6 minutos e 22 segundos.

Redação 10 de Novembro de 2025
Lançamento inaugural do New Glenn.

Mundo

Blue Origin: lançamento de foguete de Jeff Bezos é cancelado em 1ª missão com a Nasa

Condições climáticas adversas impediram a operação.

Redação e AFP 09 de Novembro de 2025
pessoas andando entrando para enem 2025.

País

Super-heróis no portão e confusão com horário: veja atrasados do Enem

O primeiro dia do Enem acontece neste domingo (9).

Redação 09 de Novembro de 2025
Imagem de um posto com o letreiro azul e letras brancas indicando

Negócios

O que se sabe sobre o hub digital verde que terá ao menos 5 data centers no Pecém

Investimento total será de R$ 571 bilhões.

Milenna Murta* 09 de Novembro de 2025
1 2 3