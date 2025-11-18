Redes sociais e ChatGPT apresentam instabilidade nesta terça-feira (18)

Usuários de redes sociais como X e da plataforma ChatGPT estão enfrentando dificuldades para acessar o serviço, na manhã desta terça-feira (18). O serviço de distribuição de conteúdo em nuvem Cloudflare registrou uma instabilidade.

O site Downdetector, empresa que monitora registros de reclamações, registrou notificações relacionadas a erros do chatbot de inteligência artificial. Além disso, o X apresentou instabilidade e dificuldades para o carregamento da plataforma. Ao tentar atualizar o feed, aparecia a mensagem “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".

De acordo com o Downdetector, os problemas começaram por volta das 8h30 (horário de Brasília), quando foram apresentadas pelo menos 966 reclamações de usuários.

Veja também Tecnologia Diário do Nordeste chega à Poosting, rede social brasileira criada por cearense Negócios Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

Problemas de conectividade

A Cloudflare, empresa que fornece uma rede de conectividade global para sites e aplicativos, informou que houve um problema de conexão na ferramenta, o que resultou na instabilidade das plataformas.

Houve um pico de quase 5 mil reclamações sobre a empresa por volta das 9h no Downdetector.

“A Cloudflare está ciente e investigando um problema que afeta vários clientes: erros do Widespread 500, Cloudflare Dashboard e API também falhando. Estamos trabalhando para entender o impacto total e mitigar esse problema. Mais atualizações a seguir em breve", diz comunicado no site da companhia.