Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Escrito por
Milenna Murta* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:27)
Ceará
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.
Legenda: O casal se conheceu na Escola Adauto Bezerra.
Foto: Arquivo pessoal.

O vídeo de um casal fortalezense viralizou nas redes sociais esta semana, mostrando a passagem de tempo entre a época em que se conheceram na escola até o dia de seu casamento.

A postagem fez uso da música "Dia, Lugar e Hora" (2016), do cantor Luan Santana.

Iasmim Saraiva Leão publicou o vídeo viral em sua conta do TikTok na última quinta-feira (20), que já conta com 1,5 milhão de visualizações e mais de 180 mil curtidas. Já no Instagram, esse último número passa de 30 mil.

Iasmin e Davi se conheceram no primeiro ano do Ensino Médio, se tornaram amigos e depois o carinho afetivo se tornou algo a mais. Mesmo após o encerramento do ciclo escolar, o casal seguiu junto como namorados até o ano passado, quando Davi decidiu oficializar o noivado. O casamento na igreja se deu há pouco menos de um mês, dia 25 de outubro.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela contou a história por trás de seu romance com Davi Nascimento, seu marido e amigo desde a época da escola.

Primeiros passos

A história começa há oito anos, durante o primeiro ano do Ensino Médio de ambos. Iasmim ingressou no ano letivo um pouco mais tarde que o restante da sala, quando surgiu uma vaga para sua matrícula.

Aos 15 anos, ainda em seu primeiro dia de aula na Escola Estadual de Ensino Médio (EEM) Adauto Bezerra, no bairro de Fátima, ela conheceu Davi. Ele, com 16 anos, demonstrou interesse logo nos primeiros instantes.

"Ele já falou que me achou muito bonita, já perguntou se podia pegar meu número de WhatsApp", ela reconta, explicando que, à época, ainda não retribuía os sentimentos, mesmo que o garoto já lhe chamasse a atenção.

Casal de adolescentes brancos em uma selfie.
Legenda: A primeira foto deles era para ser uma selfie de Iasmim, mas "ele chegou por trás, todo gaiato".
Foto: Reprodução.

"Quando eu entrei na escola, sabia que ele já aparentava ser o menino mais charmoso, mais bonito, mas não era do meu interesse. [...] Eu não queria saber de namorar, nem de nada"

Davi, por outro lado, sempre deixou claro seu fascínio pela garota, mesmo que ela afirmasse que ambos eram apenas amigos. Foi no 2º ano do Ensino Médio que, enfim, o carinho afetivo se transformou.

Dia, lugar e hora

Hoje, Iasmim questiona como pôde não gostar dele durante o primeiro ano. Ela relembra que, antes, chegava a "frescar" que ficaria com ele apenas no famoso terceirão, porque "eu nunca mais vou te ver. Te beijo e nunca mais te vejo".

Mesmo que Davi afirmasse que aguardava esse dia chegar, não foi preciso tanta espera. "Comecei a criar um sentimento por ele, mas eu não sabia que aquilo ali ia ser tão sério. E, como ele já gostava de mim, ficou mais fácil", explicou.

À época, os receios foram muitos, a ponto de Iasmim escolher guardar o que sentia apenas para si por temer estragar a amizade. Entretanto, a confissão mútua foi inevitável após certo tempo, e o casal foi oficializado antes mesmo do primeiro beijo.

Como em um filme clichê, Davi preparou o pedido de namoro em uma saída ao cinema. De aliança na mão, eles se afirmaram como casal no shopping Parangaba, com a ajuda da irmã de Iasmim, que sempre foi considerada a "cupido" da relação deles.

Cerca de um mês depois, no dia 20 de abril, eles tiveram o primeiro beijo.

Do terceirão para a vida

Após o encerramento do ciclo escolar, o casal seguiu junto como namorados até o ano passado, quando Davi decidiu oficializar o noivado.

"Na verdade, não teve um pedido. Ele só falou assim: "Amor, eu quero casar próximo ano, então vamos escolher as nossas alianças de noivado" [...] Então, a gente foi na loja, eu escolhi as alianças e confirmamos o noivado", ela explica.

O casamento na igreja se deu há pouco menos de um mês, dia 25 de outubro, apesar de já estarem oficializados no civil desde o dia 9. Iasmim relembra o momento com carinho e nostalgia:

Eu não sei explicar a sensação que foi entrar naquela igreja e ver ele lá na frente. Eu fico olhando as fotos com muita vontade de voltar no tempo, porque realmente é uma coisa mágica. É lindo! A sensação de ver que alguém tá esperando ali e ver todo mundo ali lhe olhando - o coração ficar acelerado

Casal de adolescentes na praia. O menino segura a menina de ponta cabeça em um momento descontraído. Ele usa uma bermuda preta e ela um short rosa com a parte de cima do biquini colorida.
Legenda: Eles oficializaram o noivado em 2024 e casaram no último mês de outubro.
Foto: Reprodução.

Hoje, Davi está com 24 anos e é formado em Economia. Iasmim, aos 23, está concluindo a faculdade de Odontologia.

"Ele significa o meu propósito. Deus o colocou na minha vida para realmente dar certo", conclui.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.

