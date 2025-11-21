Panetone, fraldas e pijama: lar de idosos faz campanha com pedidos de Natal

Então é (quase) Natal! E a casa de amparo para idosos Lar Três Irmãs realiza a tradicional campanha anual de presentes natalinos. Os pedidos vão desde cordões dourado até fraldas geriátricas.

A ação acontece há dez anos, fazendo com que os idosos se sintam lembrados e queridos.

A ideia da ação natalina partiu dos coordenadores do projeto após verem um post nas redes sociais de outro lar de idosos, do Rio Grande do Sul. Por lá, eles fizeram algo parecido com o seguinte questionamento: “qual seu sonho?”. No Lar Três Irmãs, os coordenadores perguntaram aos vovôs: “Qual presente de Natal você quer ganhar?”.

Uma das coordenadoras do lar, Thaynara Almeida, compartilha que a campanha ajudou a salvar o abrigo lá no início, quando eles não tinham o apoio e o aporte necessário. Com pedidos simples, como o da idosa Socorro Fernandes, que está pedindo um terço, os posts repercutiram "trazendo forças para instituição", segundo Thaynara.

Pedidos dos vovôs

O Lar Três Irmãs disponibilizou no site a lista de presentes solicitados pelos idosos. Entre os pedidos: kit de fralda e colônia, relógio, vestido, pijama e panetone de frutas ou chocolate.

Legenda: A ação já virou costume no abrigo que realiza todos os anos. Foto: @lartresirmas

Thaynara conta que houve pedidos, neste ano, como o de um pedaço de bolo com refrigerante. Mas, como é algo que o abrigo pode disponibilizar, na hora de o idoso decidir o que queria foi questionado se não havia interesse de fazer outro pedido.

A coordenadora relata que os vovôs ficam ansiosos para a campanha, que acontece fielmente todos anos, pois assim recebem bastante atenção. Com a ação, os idosos se sentem vivos, pelo carinho que recebem, e ficam planejando o que vão pedir.

Lar Três Irmãs

O lar de idosos tem unidades em Fortaleza, no bairro Montese, e em Caucaia, no bairro Garrote, e todos os acolhido que quiseram participam da campanha de Natal, que começou em 2015, quando a residência abrigava somente 20 idosos. Atualmente são mais de 60, com moradores com mais de dez anos de estadia.

Boa parte dos idosos recebidos no projeto estão em situação de rua ou abandono, encaminhados por delegacias ou pela promotoria. A associação oferece desde os cuidados mais básicos e realiza campanhas como essa de Natal, o Setembro Amarelo e o Dia do Idoso.

Como adotar um pedido?

Para quem tem interesse em doar, o Lar Três Irmãs disponibiliza no site a lista de presentes solicitados pelos idosos. Os presentes podem ser entregues em uma das duas sedes: rua Joaquim Pimenta, 291, no Montese, e avenida Principal, 709, em Caucaia.

Caso o doador queira entregar pessoalmente o presente, deve comparecer ao local em horário específico: pela manhã, das 9h às 11h; e à tarde, das 15h às 17h.

Quer adotar um presente? Para assumir um pedido ou ter mais informações é possível entrar em contato com o Lar Três Irmãs pelos seguintes contatos:

Sede Montese: Telefone: 3023-3343, WhatsApp: (85) 98966-7241.

Sede Caucaia: Telefone: 3023-3343, WhatsApp: (85) 98966-7241.

