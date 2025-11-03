De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

O cearense Mateus Cidrão, humorista há 11 anos e pai há seis meses, tem repercutido nas redes sociais ao dar nomes de famosos ao filho e gravar as reações de quem escuta. Luciano Huck, Evaristo Costa, Antônio Fagundes e Sidney Magal foram alguns dos nomes que o pai já inventou para o pequeno.

Por esbanjar simpatia, o pequeno Saulo, nome verdadeiro da criança, costuma chamar bastante atenção ao sair com os pais. O humorista, então, teve a ideia de registrar momentos de interação com as pessoas quando está com o menino. Quando alguém pergunta o nome da criança, vem a resposta surpreendente.

“Por já gostar de me divertir em família, me veio essa ideia de trazer um conteúdo limpo sobre paternidade, que todo mundo pudesse gostar e até se inspirar para se divertir fazendo isso também com o seu filho", conta. Mateus Cidrão Humorista

Brincadeira chegou a famosos

Mateus, que gravou o primeiro vídeo para a internet aos 15 anos, “fazendo imitações bem ruins”, conforme o próprio, nunca imaginou que o humor se tornaria profissão.

E o retorno veio: no vídeo mais famoso com a brincadeira, que já ultrapassa 3,2 milhões de visualizações nas redes sociais, alguns dos famosos mencionados chegaram a deixar comentários. "Que nome lindo", comentou Luciano Huck. Evaristo Costa deixou emojis chorando de rir. A interação dos artistas deixou o humorista “feliz demais!”.

