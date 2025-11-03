Conheça 'Francisco da Merenda', cearense que participou do The Wall

O colete com a frase “Ajude-me a manter meus filhos na faculdade” guia o cearense Francisco Camelo, conhecido como 'Francisco da Merenda', na venda de adesivos em diversas cidades do Nordeste.

Natural de Santa Quitéria, no Interior do Estado, o vendedor chegou ao palco do "Domingão com Huck" para enfrentar o famoso paredão do quadro The Wall, nesse domingo (2), mas acabou zerando a premiação.

Legenda: Família do Francisco da merenda em comemoração de fim de ano Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Compartilhando histórias, sonhos, esperança e a aposta nos estudos dos filhos, Francisco, que tinha um carrinho de lanches em Santa Quitéria, colocou todas as fichas em um novo negócio: a venda de adesivos. O objetivo era custear a faculdade dos filhos.

Casados há mais de 30 anos, Francisco e Lucivânia Lopes têm cinco filhos: Carlos Camelo, formado em Jornalismo; Francisco Giordano, técnico em Segurança do Trabalho; Raimundo Matheus e André Júnior, cirurgiões-dentistas; e a caçula Vitória Lopes, que está cursando Medicina Veterinária.

Os filhos de Francisco construíram o próprio futuro a partir do esforço e da dedicação do pai. Carlos compartilhou que o pai não vende apenas adesivos: ele vende sonhos. E o esforço inspira Carlos a ser uma pessoa melhor todos os dias.

Ele me inspira a acreditar nos meus sonhos e a lutar por eles com coragem, assim como ele faz Carlos Camelo Jornalista filho de Francisco

Francisco relata já ter passado por mais 223 cidades vendendo adesivos. Agora, o sonho é continuar lutando para custear a faculdade da filha e montar o consultório dos filhos cirurgiões-dentistas.

Cearense no The Wall

Quem acompanhou seu Francisco no temido "paredão da TV" foi o filho Raimundo Matheus. Ele foi questionado sobre o exército feminino africano, especificamente sobre como eram conhecidas as guerreiras do Reino de Daomé. Matheus acabou errando a resposta, e a dupla perdeu o prêmio.

Mesmo sem o prêmio da parede, a dupla teve uma segunda chance. Em outra etapa do programa, Luciano Huck levou pai e filho para um novo estúdio para outro desafio, que eles conseguiram vencer e levar um prêmio (ainda não revelado) para casa.

*Estagiário sob supervisão das jornalistas Mariana Lazari e Geovana Rodrigues.