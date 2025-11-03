Diário do Nordeste
Conheça 'Francisco da Merenda', cearense que participou do The Wall

Francisco Camelo pagou a faculdade dos filhos vendendo adesivos.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Ceará
O vendedor está caminhado segurando os adesivos que vende
Legenda: Francisco da merenda com seu painel de adesivos
Foto: Reprodução/Redes sociais

O colete com a frase “Ajude-me a manter meus filhos na faculdade” guia o cearense Francisco Camelo, conhecido como 'Francisco da Merenda', na venda de adesivos em diversas cidades do Nordeste.

Natural de Santa Quitéria, no Interior do Estado, o vendedor chegou ao palco do "Domingão com Huck" para enfrentar o famoso paredão do quadro The Wall, nesse domingo (2), mas acabou zerando a premiação

Veja também

teaser image
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

teaser image
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho participa do Domingão com Huck

Família do vendedor reunida em festa de fim de ano
Legenda: Família do Francisco da merenda em comemoração de fim de ano
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Compartilhando histórias, sonhos, esperança e a aposta nos estudos dos filhos, Francisco, que tinha um carrinho de lanches em Santa Quitéria, colocou todas as fichas em um novo negócio: a venda de adesivos. O objetivo era custear a faculdade dos filhos.

Casados há mais de 30 anos, Francisco e Lucivânia Lopes têm cinco filhos: Carlos Camelo, formado em Jornalismo; Francisco Giordano, técnico em Segurança do Trabalho; Raimundo Matheus e André Júnior, cirurgiões-dentistas; e a caçula Vitória Lopes, que está cursando Medicina Veterinária.

Os filhos de Francisco construíram o próprio futuro a partir do esforço e da dedicação do pai. Carlos compartilhou que o pai não vende apenas adesivos: ele vende sonhos. E o esforço inspira Carlos a ser uma pessoa melhor todos os dias.

Ele me inspira a acreditar nos meus sonhos e a lutar por eles com coragem, assim como ele faz
Carlos Camelo
Jornalista filho de Francisco

Francisco relata já ter passado por mais 223 cidades vendendo adesivos. Agora, o sonho é continuar lutando para custear a faculdade da filha e montar o consultório dos filhos cirurgiões-dentistas.

Cearense no The Wall

Quem acompanhou seu Francisco no temido "paredão da TV" foi o filho Raimundo Matheus. Ele foi questionado sobre o exército feminino africano, especificamente sobre como eram conhecidas as guerreiras do Reino de Daomé. Matheus acabou errando a resposta, e a dupla perdeu o prêmio. 

Mesmo sem o prêmio da parede, a dupla teve uma segunda chance. Em outra etapa do programa, Luciano Huck levou pai e filho para um novo estúdio para outro desafio, que eles conseguiram vencer e levar um prêmio (ainda não revelado) para casa.

*Estagiário sob supervisão das jornalistas Mariana Lazari e Geovana Rodrigues.

